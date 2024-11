L'Arconatese perde in casa contro la Castellanzese

Vittoria di carattere della Castellanzese sul campo di Arconate, rimasta in dieci uomini dalla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Cavagna.

Vittoria per 2 a 1 per la Castellanzese contro l'Arconatese

Partenza sprint da parte della Castellanzese che sblocca il match dopo appena sei minuti su calcio di rigore. La percussione di Castelletto trova ben posizionato Colombo il quale, con un tocco di prima, innesca Padovan, atterrato appena dentro l’area di rigore da Luoni. Per l’arbitro non ci sono dubbi nell’assegnare il tiro dagli undici metri.

Sul dischetto si presenta Capitan Colombo che batte Santulli, nonostante il portiere oroblu indovini l'angolo, riuscendo solamente a toccare tocco di quest’ultimo che tocca il pallone mandandolo sul palo interno.

La risposta dell’Arconatese non si fa attendere, con il pallone calciato da Alberton che termina la sua corsa sul palo prima di entrare in possesso della retroguardia neroverde.

I ragazzi di Mister Cotta vanno ad un passo dal raddoppio al decimo: Boccadamo serve Padovan, che controlla e tira al volo di sinistro a colpo sicuro, con il pallone che si infrange sulla traversa.

I padroni di casa restano in inferiorità numerica poco dopo la mezz’ora per l’espulsione di Cavagna, reo di aver commesso fallo sulla trequarti avversaria ai danni di Lacchini. Secondo giallo e Arconatese in dieci uomini.

Nonostante l’uomo in meno i ragazzi di Mister Livieri non rinuncia ad attaccare, trovando il pareggio a quattro dall’intervallo con il colpo di testa di Luoni, che sfrutta il calcio d’angolo dalla sinistra di Nacci e colpisce a due passi dalla linea di porta.

Il secondo tempo della partita

Nella ripresa è Gyimah ad avere sui piedi la palla del possibile vantaggio, servito sulla corsa da Nzala Kabala. L’attaccante oroblu si presenta tutto solo davanti a Mangano ma alza troppo la conclusione, con il pallone che sfila sopra la traversa.

La Castellanzese prova ad alzare il livello e a pressare a tutto campo alla ricerca dello spazio giusto, con la squadra di casa che si difende, giocando prevalentemente di rimessa.

Nel primo dei tre minuti di recupero si concretizza l’azione giusta per i neroverdi.

Tutto nasce dal recupero palla di Lacchini a centrocampo, che apre su Fall a sinistra, bravo a portare palla e a servire per Boccadamo largo a destra, a sua volta rapido del passare palla a Castelletto. Passaggio di quest'ultimo per Padovan al limite dell’area e scarico arretrato ancora a Lacchini.

L’apertura di prima intenzione del numero 16 neroverde per Boccadamo è perfetta, così come la conclusione da posizione defilata che passa sotto le gambe di Santulli e termina in rete per il nuovo e definitivo vantaggio della Castellanzese.

Triplice fischio e vittoria neroverde per 2-1.

Il tabellino della partita

ARCONATESE – CASTELLANZESE 1–2 (1-1)

RETI: 6’ pt rig. Colombo (C), 41’ pt Luoni (A), 46’ st Boccadamo (C)

ARCONATESE (3-5-2): Santulli; Vavassori, Del Carro, Luoni; Gyimah (40’ st Albisetti), Alberton, Cavagna, Nacci, Menegazzo; Ronzoni (11’ st Sokna), Fanelli (11’ st Nzala Kabala). A disposizione: Greco, Mocchetti, Mollica, Medici, Airaghi, Donizetti. Allenatore: Giovanni Livieri

CASTELLANZESE (3-5-2): Mangano; Rodolfo Masera (20’ st Serra), Gritti, Bernardi; Rusconi (35’ st Fall), Lacchini, Castelletto, Di Coste, Boccadamo; Colombo (20’ st Robbiati), Padovan. A disposizione: Scodellaro, Beretta, Marrone, Ildefonsi, Ruschena, Confalonieri. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto; assistenti Giuseppe Trefiletti di Acireale e Alessandro Firera di Ragusa

AMMONITI: 13’ pt Cavagna (A), 15’ st Castelletto (C), 30’ st Bernardi (C), 37’ st Vavassori (A)

ESPULSI: 32’ pt Cavagna (A) per doppia ammonizione

RECUPERO: 2’ + 3’