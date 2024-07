Lancio del disco: Stefano Marmonti nella top six italiana

Grande risultato nel weekend per l’inverunese Stefano Marmonti.

Lancio del disco: l'inverunese Marmonti sesto ai Campionati italiani assoluti

Con la misura di 51,43 l’atleta cresciuto nel vivaio Soi Inveruno (dove ancora si allena), oggi in forza all’Unicusano Livorno, si è classificato sesto a livello nazionale ai Campionati italiani assoluti di atletica leggera svoltisi a La Spezia. Primo tra gli atleti non professionisti, ha lanciato a poco più di mezzo metro dal proprio personale.

L'atleta scuola Soi sta portando grandi risultati agli amaranto di Livorno

Un altro step importante per l’atleta scuola Soi e che ora sta portando grandi risultati nella prestigiosa bacheca degli amaranto di Livorno. A fine febbraio, con una misura di 47 metri e 33 centimetri, si era laureato nuovo campione italiano Under 23, durante i Campionati italiani di lanci invernali andati in scena a Mariano Comense. Un risultato che gli era valso la convocazione in Nazionale per la Coppa Europa di lanci del 9 e 10 marzo a Leira, in Portogallo.