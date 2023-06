Lanciatissima l'under 13 femminile di Softball

Si è disputata la terza giornata di campionato per le ragazze del softball Under 13 esordiente, al campo di Legnano “Peppino Colombo”.

Giornata positiva per il Legnano Softball

Convocate le giocatrici Amelia Garavaglia, Zoe Dalla Vecchia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Lucrezia Ravasio, Claudia Simone, con la collaborazione dei ragazzi del baseball Under 12 Diego Maisano, Angelo Giampietro e Andrea Lagreca.

Giornata che comincia con una partita di recupero contro il Malnate che gioca in casa. Un inizio un po’

debole per il Legnano e Malnate ne approfitta accumulando punti contro i 2 per il Legnano. Nel quarto inning il Legnano riesce a portare a casa il massimo dei punti e blocca il punteggio di Malnate. Al termine della partita Malnate batte Legnano per 8 a 6 .

Le ragazze tornano in campo cariche e decise per giocare poi contro il Bollate, anche loro in casa. Un buon inizio per entrambi. Nel secondo inning le nostre portacolori riescono a bloccare i punti del Bollate portandosi in vantaggio e restandoci fino alla fine. Legnano vince per 12 a 7.

Un risultato ottenuto grazie a un home run da parte di Samuela Giavarini che ha permesso di portare a casa base tutti i compagni trovati nelle basi e anche alle belle prese al volo da parte di Diego Maisano in seconda, Nina Giampietro in interbase e Angelo Giampietro da ricevitore.

La partita contro Milano white

Infine la partita contro il Milano white, questa volta come squadra ospitante.

Le ragazze ancora cariche per la vittoria precedente, hanno avuto un ottimo approccio già dal primo inning. Lucrezia Ravasio in prima base, riesce a fare out con dei bei passaggi da parte di Amelia Garavaglia, Diego Maisano, Nina Giampietro. In seconda base Arianna Berardino riesce a bloccare la corsa a casa delle avversarie con un passaggio di Andrea Lagreca. Anche Claudia Simone e Samuela Giavarini come ricevitore riescono a bloccare dei punti. In attacco Zoe Dalla Vecchia riesce a guadagnare un punto, dopo una corsa rischiosa tra la terza base e casa. La partita si conclude con il Legnano che supera Milano White per 15 a 5.

Le ragazze si sono divertite molto, come i genitori presenti presso il nostro centro sportivo per incoraggiare la squadra durante tutta la giornata. Il Manager Orlando Zamora dichiara: “Non avrei mai immaginato di sentirmi come un bambino godendo di tante cose belle che questa squadra mi trasmette, stiamo facendo un grande lavoro, migliorando sempre di più”.