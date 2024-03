L'Accademia Vittuone ne prende sei dalla Caronnese

La Caronnese di Mister Gatti ospita nel turno infrasettimanale in notturna l’Accademia calcio Vittuone: netta vittoria per 6 a 0 per i padroni di casa.

Inizia la partita ed è subito Caronnese al gol dopo soli 180 secondi: sul rinvio del numero uno ospite Beolchi s’intromette Migliavacca che ruba palla al limite dell’area e calcia colpendo il palo a portiere battuto: sulla successiva respinta tocca al capitano rossoblù Corno recuperare la sfera e, dribblando magistralmente i difensori del Vittuone, andare in gol per il vantaggio con un tiro rasoterra diagonale: 1-0. Al 10’ l’estremo difensore avversario della Caronnese De Bono inizia l’azione con un lungo tiro a centrocampo che viene spizzato di testa da Corno con un vero e proprio assist per bomber Migliavacca che aggancia palla e s’invola in area per gonfiare la rete di prepotenza: 2-0. Cambio di campo e Biscardi da 20 metri calcia e sfiora il secondo palo della porta caronnese. Al 21’ c’è una bella azione corale dei padroni di casa che parte dalla linea di difesa e si sviluppa con Mathieu che libera Napoli al cross per Migliavacca che aggancia malamente a pochi metri dalla porta del Vittuone. La Caronnese padroneggia il campo: Migliavacca potrebbe rendere il risultato ancora più rotondo al 32’ quando su cross basso di Opat va a segno ma la terna arbitrale segnala il fuorigioco. Ci pensa Napoli, lanciato da Mathieu, a realizzare la tripletta caronnese al 44’ con un diagonale che spiazza Beolchi a cui non è sufficiente neanche il buon colpo di reni per respingere il tiro preciso del caronnese.

Il secondo tempo della partita

La ripresa inizia con gioco molto dinamico: al 7’ Corno sfrutta un errore della difesa per accentrarsi palla al piede e calciare alto dal limite sopra la traversa. Al 10’ Morlandi lancia Migliavacca sulla tre quarti che aggancia benissimo palla e costringe Beolchi a superarsi con una respinta di pugni che viene ripresa dallo stesso attaccante rossoblu che ancora al tiro si ritrova il numero uno avversario a bloccarlo. Al 13’ arriva il poker rossoblù con un magnifico tiro dalla tre quarti di Morlandi che s’incastona nel sette della porta del Vittuone. Al 19’ la Caronnese segna il quinto gol della serata: Puka si erge più di tutti sul calcio d’angolo di Napoli e con preciso colpo di testa realizza la manita rossoblù: 5-0. I caronnesi non si fermano: al 25’ sulla tre quarti tocca a Capitan Corno liberare Zoppi che in piena area incolla al piede la palla ed insacca il definitivo 6-0. Sul finale di partita da segnalare ancora il “mai stanco” Corno che in scivolata con un rasoterra sfiora il palo esterna della porta ospite.

CARONNESE-ACC. CALCIO VITTUONE 6-0 (3-0)

CARONNESE: De Bono, Ngounga Opat, Napoli (23’ st Matera), Dilernia, Puka, Morlandi (27’ st Brugnone), Mathieu (15’ st Bonsi), Cerreto, Migliavacca, Corno, Zoppi (29’ st Rigo). A disposizione: Quintiero, Galletti, Reina, Moroncini. All. Napolitano

ACC. CALCIO VITTUONE: Beolchi, Terraneo, Zaffi, Ruffini, Pomer (11’ st Maffioli), Biscardi (43’ pt Concolino), Pereira Borges, Casaburi (23’ st Gasparetto), Parise (35’ st Nizzola), Fumagalli, Ramos Forte (23’ st Cherubini )s. A disposizione: Cataldi, Khlifi. All. Ranzani

TERNA ARBITRALE: Cicognani Sez. Busto A. – Chiaro di Busto A. e Faracchio di Busto A.

Marcatori: 3’ pt Corno (C), 10’ pt Migliavacca (C), 44’ pt Napoli (C), 13’ st Morlandi (C), 19’ st Puka (C), 25’ st Zoppi (C)

Ammoniti: Zoppi (C), Pomer (A), Cerreto (C)

Espulsi:

Recupero: 3’ fine primo tempo, 2’ fine secondo tempo