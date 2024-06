L'Ac Magenta ce l'ha fatta, grazie al pareggio per 2-2 contro l'Unione La Rocca Altavilla i ragazzi di mister Lorenzi fanno la storia e vengono promossi in Serie D.

L'Ac Magenta promosso in Serie D

I gialloblu dopo il pareggio dell'andata, avevano a disposizione due risultati su tre per passare. Il match si è indirizzato subito per il meglio per i ragazzi di Lorenzi che si sono portati sul 2-0. Nel corso della seconda parte di gara però i vicentini hanno prima accorciato le distanze e poi impattato il risultato sul 2-2. Pareggio però che fa felici i ragazzi di Lorenzi che si godono il passaggio di categoria.

Un risultato storico per le aquile che ottengono così il passaggio all'anticamera del professionismo dopo una stagione eccezionale. Un risultato accolto con grande gioia e felicità da tutta la città ed in particolare dal sindaco Luca Del Gobbo, primo tifoso del Magenta e che ha seguito tutta la stagione sugli spalti.

Il commento del primo cittadino

"Un risultato straordinario - commenta il sindaco Del Gobbo presente alla partita decisiva a Vicenza insieme al vicesindaco Enzo Tenti e al consigliere comunale Alessio Cofrancesco - che è il frutto e premia una stagione eccezionale dei ragazzi, del Mister Lorenzi e del Presidente Cerri. La conquista della serie D per la prima volta è un vanto e dà ancora più lustro alla nostra città. Siamo davvero orgogliosi e felici di essere stati presenti a questo trionfo. Viva l’AC Magenta, viva lo sport e viva la nostra città".

La festa oltre che sul campo è poi proseguita anche dopo in città fino a tarda sera con moltissime persone che si sono ritrovate in piazza Liberazione per celebrare il trionfo, con gli eroi di questa bellissima cavalcata.