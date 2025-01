Alla Soevis Arena di Legnano inizia il girone di ritorno per i Knights che ospitano la Pallacanestro Crema dell’ex Giancarlo Sacco, che sta vivendo un momento positivo dopo una prima parte di campionato difficile.

La vittoria dei Knights contro Crema arriva solo nell'ultimo quarto

L’inizio è abbastanza ruvido con le squadre che trovano difficilmente il canestro e con le difese che prevalgono sugli attacchi.

Di cesti se ne vedo pochi, ma per Crema sono Murri e Valesin a centrare il canestro, mentre per Legnano ci pensa Raivio a segnare da due, con tutti i Knights che entrano in campo a mettere almeno un canestro per il 19-15 del 10’.

In apertura del secondo quarto, Agostini mette la tripla del +4 e poi il libero del +5 del 20-15 che, per come va la gara, è un ottimo vantaggio.

Zupan e Pirani azzerano lo sprint legnanese e sul 22-22 a metà del periodo si riparte di nuovo da zero.

La SAE Scientifica allunga ancora con Scali, Sodero e Oboe per il +6, ma alla fine Venturoli da fuori e Tarallo da sotto riducono nuovamente le distanze sul 30-28 del 20’.

La seconda parte della partita

In apertura del terzo periodo Mastroianni amministra un libero per tecnico, ma è Crema ad avere più incisività e, dopo un nuovo +5 biancorosso, Pirani, Valesin e Murri mettono il break che porta in vantaggio Crema sul 40-42, poco dopo la metà del quarto.

Legnano sente la sveglia e con due canestri in arresto di Raivio e la tripla dall’angolo di Oboe, ritrova il vantaggio che si concretizza sul 52-48 del 30’.

Murri segna quasi subito la tripla del -1 che sembra introdurre un quarto che si deciderà solo all’ultimo.

In realtà, dopo due scaramucce iniziali, la tripla di Mastroianni, il canestro di Oboe e quello di Scali, regalano il +8 del 61-53 ai Knights.

Valesin prova una timida reazione, ma con la nuova tripla di Sodero e i canestri di Quarisa e Raivio, Legnano tocca il +13 del 68-55 che a poco dalla fine mette in ghiaccio la vittoria per la SAE Scientifica che arriva poi per 68-58.

Una gara molto complessa, come in fase di pronostico per Legnano che, di fatto, ha incontrato una squadra del tutto diversa rispetto all’andata.

E’ iniziato un nuovo campionato che Legnano ha aperto in maniera positiva, contando ancora 18 turni contro squadre che assomigliano vagamente a quelle dell’andata.

Prossimo appuntamento, l’infrasettimanale contro Agrigento di mercoledì 15/01 alle 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LOGIMAN PALL. CREMA 68-58 (19-15, 11-13, 22-20, 16-10)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 14 (6/10, 0/2), Guglielmo Sodero 11 (1/2, 3/7), Francesco Oboe 9 (1/4, 2/2), Mattia Mastroianni 8 (0/3, 2/5), Guido Scali 8 (4/6, 0/3), Andrea Quarisa 7 (3/3, 0/0), Pietro Agostini 6 (1/5, 1/3), Ezio Gallizzi 5 (2/4, 0/2), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Nik Raivio 7) - Assist: 12 (Ezio Gallizzi 4)

Logiman Pall. Crema: Riccardo Murri 12 (0/6, 4/7), Leonardo Valesin 11 (2/2, 2/5), Nejc Zupan 9 (1/5, 1/6), Federico Pirani 7 (3/6, 0/0), Niccolò Venturoli 7 (2/4, 1/3), Nemanja Dincic 5 (1/5, 1/2), Gabriele Tarallo 5 (2/2, 0/0), Pietro Bocconcelli 2 (1/2, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Dell'anna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 37 6 + 31 (Federico Pirani 9) - Assist: 9 (Nejc Zupan 4)