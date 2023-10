La StraVilla è di nuovo "la miglior manifestazione podistica serale della provincia di Milano"

La StraVilla è, per il quarto anno consecutivo, la "Miglior manifestazione podistica serale della provincia di Milano" secondo la Federazione italiana amatori sport per tutti.

StraVilla di nuovo sul primo gradino del podio tra le corse "top" del Milanese

Sabato 24 settembre, a Lazzate nel corso della cerimonia di premiazione del concorso podisitico "La Provincia e le sue cascine", il Gso Running di Villa Cortese è stata confermato al top di tutta l'area provinciale per l'organizzazione della manifestazione che lo scorso giugno ha portato in paese quasi 900 partecipanti.

Ormai una tradizione per il paese che ha il suo quartier generale all'oratorio

Una riconoscimento importante, che sottolinea la bontà della iniziativa non competitiva che si sviluppa per le vie di Villa Cortese ma che ha il suo quartiere generale, compresi partenza e arrivo, all'interno dell'oratorio di via Bertarelli. Alla premiazione erano presenti, in rappresentanza di tutto il gruppo, il vicepresidente Adriano Galli, la sempre presente Tiziana Lamera e l'instancabile Vincenzo Lepore.

Un appuntamento che suona ormai come tradizione.