La strada di Sabastiano Bianchi si divide da quella del Legnano Basket

Novità dalla società

A ufficializzarlo la stessa società: il contratto che legava Sebastiano Bianchi al Legnano Basket è stato rescisso.

La comunicazione, secca e concisa, è stata diffusa venerdì 17 dicembre 2021: il contratto tra l'atleta Sebastiano Bianchi e il Legnano Basket Knights è stato rescisso.

La rescissione del contratto tra Bianchi e il Legnano Basket

Dalla squadra legnanese hanno scritto nella giornata di venerdì 17 dicembre:

"Il Legnano Basket Knights comunica ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con l’atleta Sebastiano Bianchi, che da oggi non è più parte del team squadra".

La vicenda di Bianchi

Il cestista 29enne era scomparso dopo il derby di domenica 7 novembre con la Sangiorgese: rientrato nel proprio domicilio verbanese dopo la partita, era poi uscito senza dare alcuna comunicazione alla famiglia ed era scomparso. A mettere in allarme i suoi cari, il ritrovamento dell’auto di Sebastiano (parcheggiata in largo Palatucci a Verbania ma aperta) e il fatto che il giovane non avesse con sé il cellulare, che era stato completamente resettato.

Scattato l’allarme, si era messa in moto una poderosa macchina di soccorso: il timore è che il cestista fosse morto nelle acque del Lago Maggiore. Per due giorni Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, sommozzatori, unità cinofile e Protezione civile l’avevano cercato senza tregua, ma senza risultato. Contemporaneamente, però, gli uomini dell’Arma stavano battendo un’altra strada, che poi si è rivelata quella giusta: dalle telecamere di sorveglianza infatti era emerso che nella notte tra lunedì e martedì un’utilitaria aveva affiancato l’auto di Bianchi.

A rivelare che Sebastiano, prima di fare perdere le proprie tracce, aveva incontrato qualcuno era stato il fratello Mattia.

Poi la bella notizia, giovedì 11 novembre, Sebastiano Bianchi era tornato a casa e il Legnano Basket aveva commentato: "E' stata una delle vittorie più importanti di sempre".