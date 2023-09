La stagione di Serie B dei Knights inizia contro la Gema

La stagione di Legnano, in questa nuova formula che colloca i Knights in Serie B nazionale, inizia domenica 1 ottobre dalla Toscana e da Montecatini, sponda Gema.

La stagione di Serie B dei Knights inizia contro Gema

Una squadra attrezzata, che potrebbe sembrare una banalità e una frase che ci capiterà spesso di pensare e ripetere, visto e considerato il livello medio del campionato.

Le soluzioni non mancano di certo a coach Marco Del Re, nonostante due possibili assenze che andrebbero a condizionare qualsiasi squadra. Nicola Mastrangelo e Marco Di Pizzo sono in forse, con la possibilità di sapere se saranno o meno del match solo a ridosso della palla a due.

Un esterno e un lungo di grande impatto, che in caso di assenza ridurrebbero le rotazioni della Gema sia in termini quantitativi che qualitativi. Di sicuro per Legnano è vietato dare per scontato qualsiasi aspetto, anche perchè l'assenza di Nik Raivio ha un peso specifico elevato per coach Piazza.

La presenza in campo di Mazzanti

E se ci sono dei possibili assenti, un elemento che ci sarà di certo è l'ex Saverio Mazzantini. Ala versatile, in grado di rendersi utile in tanti modi. Dinamico, solido a rimbalzo, difensore di livello. Se prende fiducia al tiro diventa un fattore in grado di spaccare in due la gara, e a Legnano lo sanno molto bene. Conoscere il suo modo di giocare potrebbe essere un punto a favore dei Knights, anche se ovviamente il discorso vale anche al contrario, con Mazzantini che dispone di una serie di informazioni utili alla causa della Gema.

Il reparto guardie vede Nicola Savoldelli in cabina di regia, con Matteo Corgnati pronto a subentrare e a conferire minuti di qualità. Il primo è un elemento di esperienza, che Legnano ha imparato a conoscere nel tempo da avversario, mentre il secondo ha vestito la maglia di Alba, dove ha accumulato esperienza e si è preso responsabilità sempre crescenti.

Uno dei volti nuovi di Montecatini è Kirill Korsunov, ala estone classe 2000, lo scorso anno alla Bakery Piacenza, allenato proprio da coach Del Re. Nella passata stagione ha giocato quasi 20 minuti di media, con statistiche non indimenticabili. Un altro giocatore che può rappresentare una minaccia per la difesa di Legnano è Lorenzo Passoni, la scorsa stagione compagno di Korsunov alla Bakery e autore di oltre 10 punti di media a partita.

Le presenze in campo

A Piacenza, lo scorso anno, ha tutt'altro che sfigurato anche Simone Angelucci. Giocatore solido ed efficiente, grazie ad una presenza importante vicino a canestro che gli consente di essere un fattore a rimbalzo. Lo stesso discorso si può fare per Mazzantini, ovviamente. Se dovessero verificarsi le assenze di Mastrangelo e Di Pizzo, a maggior ragione, l'apporto delle ali acquisirebbe un peso specifico elevatissimo.

E, oltre a Marco Di Pizzo, il ruolo di 5 vede Federico Pirani come nuovo arrivo in casa Gema. La passata stagione ha vestito la maglia di Ruvo di Puglia e in questa stagione si aspetta che il suo minutaggio possa crescere sensibilmente.

A completare le rotazioni ci sono Alessio Benedetti, Federico Rinaldi e Lorenzo Dell'Anna che, in caso di assenza di Mastrangelo e Di Pizzo avrebbero la possibilità di sfruttare qualche minuto in più per mettersi in mostra.

L'appuntamento è domenica 1 ottobre, al PalaTerme, con palla a due alle ore 18:00.