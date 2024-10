Ottava edizione per il "Cross delle cascine" che ha visto la partecipazione di 300 atleti alla manifestazione organizzata dal Soi Inveruno.

La stagione delle campestri aperta dal "Cross delle cascine"

Alla fine anche un timido raggio di sole, probabilmente richiamato dall’entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori, ha premiato domenica mattina la costanza degli organizzatori della SOI Inveruno, che nei giorni precedenti la competizione avevano sfidato i loro reumatismi rimanendo “a mollo” sotto la pioggia per preparare il percorso della campestre nell’area verde adiacente alla Cascina Beltramini.

L’ottava edizione del "Cross delle Cascine" ha visto circa 300 atleti sfidarsi e divertirsi, immergendosi (nel vero senso della parola) nell’atmosfera autunnale dei campi di Inveruno. Durante la mattinata si sono succedute competizioni per diverse categorie, con distanze variabili in base all’età, dai 4.500 metri per Master e Assoluti, fino ai 400 metri per i più piccoli Esordienti. Ottime le prestazioni degli atleti di casa della SOI, in particolare : Andrea Ballocchi , vincitore della categoria Master, Giulia Pellegrini vincitrice della categoria Esordienti 2016 e Riccardo Rossing vincitore della categoria Esordienti 2015.

Un plauso speciale a Sidenius Sofia (al centro nella foto), nazionale U20 e ormai veterana del Cross delle Cascine, che ha trionfato per la terza volta consecutiva nella categoria assoluti donne.