La stagione della Rari Nantes si conclude con una sconfitta

Ultima prova in acqua dell'anno sportivo per la Rari Nantes Legnano che contro Como rimedia una sconfitta per 5 a 7.

Sconfitta della Rari Nantes contro Como

Ultimo match di Serie C maschile per i senior della pallanuoto Rari Nantes Legnano, già retrocessi dal turno precedente. In casa, i ragazzi di Legnano onorano l’impegno contro Como sfoderando il miglior primo tempo della stagione, con due parziali da 2-1 e 3-0 a certificare una prestazione vista raramente quest’anno.

Il commento del direttore sportivo

Il ritorno in vasca dopo l’intervallo lungo, d’altra parte, è lo specchio di ciò che è stato quest’anno per la RNL: “Abbiamo sciupato l’occasione del 6-1 e i ragazzi hanno perso fiducia, permettendo la rimonta degli avversari”, commenta a fine match Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano. La squadra avrebbe anche più di un’occasione per tamponare l’emorragia, ma manca di lucidità e Como trova infine la vittoria per 5-7. L’estate porterà consiglio alla società, che valuterà se ripartire già il prossimo anno dalla Serie D, oppure concentrarsi sulle giovanili per ricostruire da zero un gruppo per tentare tra tre anni la risalita in C.

RNL-Pn Como: 5-7 (Parziali: 2-1, 3-0, 0-3, 0-3)

Marcatori RNL: Rossi 4, Colombo 1