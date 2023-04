La Sangiorgese basket cade contro Livorno. I blu arancio dopo un avvio molto negativo provano con orgoglio a limitare il micidiale attacco labronico che comunque riesce sempre con continuità a trovare la via del canestro tenendo sempre a distanza i Draghi controllando senza problemi la partita fino alla fine.

Una Sangio mai remissiva perde contro Livorno

Una Sangio mai remissiva cade tra le mura amiche del Pala Bertelli contro la Pielle Livorno che fin dalle battute iniziali é brava a mettere in campo qualità ed intensità. I blu arancio dopo un avvio molto negativo provano con orgoglio a limitare il micidiale attacco labronico che comunque riesce sempre con continuità a trovare la via del canestro tenendo sempre a distanza i Draghi controllando senza problemi la partita fino alla fine. Momento molto complicato per i ragazzi di coach Roncari che dovranno cercare di ritrovarsi nelle ultime due partite di regular season.

Il tabellino

Ltc Sangiorgese Basket - Unicusano Pielle Livorno 57-78(15-25; 12-14; 16-21; 14-18)

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso 8, Cassinerio 2, Bianchi 5, Bertocco 8, Testa 13, Bloise 4, Biancotto 8, Pesenato 9, Merighi, Airaghi, Cardani, Mana

Coach: Roncari

Unucusano Pielle Livorno: Almansi 5, D'ercole 14, Lo Biondo 6, Loschi 24, Piazza 2, Diouf 6, Lenti 8, Paoli, Rubbini 8, Okiljevic 5

Coach: Cardani