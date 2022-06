La S.G. Sport Arese Basket è campione d'Italia Csi

La SG.Sport Arese Basket con il team Esordienti 2010-2011 ha conquistato, domenica 19 giugno, a Cesenatico

il titolo di campione d'Italia 2022 CSI - categoria Under12.

Dopo aver vinto il titolo regionale a Mantova (22 Maggio) il team aresino ha partecipato alle Finali Campionati Nazionali Under 10/12 Sport&Go Cesenatico 15/19 giugno 2022. Dopo delle prove di atletica superate alla grande,

SG.Sport Arese ha affrontato le migliori squadre da tutta Italia tra cui: Pallacanestro Farigliano (CN) PIEMONTE,

My Basket Genova (GE) LIGURIA, Basket Gubbio (GU) UMBRIA, Pallacanestro S. Vito (BR) PUGLIA, Basket Pisa (PI) TOSCANA.

La finale, con un pubblico calorosissimo di famiglie aresine fatto di cori, bandiere, tamburi e tanto tifo positivo

ha supportato meravigliosamente giocatori e staff (coach Nicolò Facioli e vice coach Carmen Vallarin) nell'aggiudicarsi il titolo nazionale.

"Questo titolo è frutto di un grandissimo lavoro di squadra - ha affermato il presidente Stefano Colantuono, di SG.Sport Arese - In primis gli atleti che hanno superato tante difficoltà durante queste stagioni, per proseguire dal lavoro in questi anni fatto in palestra da parte dei due nostri coach Niccolò e Carmen - Il ringraziamento va soprattutto alle nostre famiglie che ci hanno dato fiducia in questi anni e hanno sempre con passione supportato i proprio figli e la società".