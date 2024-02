Simona Marti, da sei anni a Rho, è stata convocata alle Olimpiadi Sordi con la nazionale italiana di calcio a 5 che si svolgeranno in Turchia.

La rhodense Simona Marti alle olimpiadi dedicate ai sordi

Simona Marti ha 34 anni, da sei vive a Rho e milita nella società ASD Sordapicena Sportiva. Non ci sente, comunica con la Lingua dei Segni (LIS), ed è appassionata di calcio a 5. E’ stata convocata alle Olimpiadi Sordi, più precisamente al DEAFLYMPICS, per il gioco a calcio a 5 (futsal), che si terra dal 2 al 12 marzo ad Erzurum in Turchia. Vuole far sapere a tutti che “la sordità non limita la partecipazione allo sport”.

Winter Deaflympics, i Giochi olimpici per le persone sorde, sono alla ventesima edizione e coinvolgono atleti di 34 Paesi, che si sfideranno nelle diverse discipline: dallo sci alpino allo snowboard, dallo sci di fondo al curling, poi anche futsal, hockey su ghiaccio e scacchi. Nella squadra italiana ci sono ragazze sorde che utilizzano protesi o impianti cocleari e altre che comunicano attraverso la lingua dei segni.

Le parole di Simona Marti