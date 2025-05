La Rhodense perde per uno a zero contro la Caronnese

I rossoblù di Mister Ferri di Caronno pertusella conquistano gli ultimi tre punti in palio del campionato. Da domenica prossima 11 maggio iniziano i playoff.

Vittoria di misura per la Caronnese contro la Rhodense

Ultima partita della regular season del campionato di Eccellenza 2024-2025. Al Comunale di Caronno Pertusella i ragazzi di Mister Ferri ospitano la Rhodense guidata da Roberto Gatti.

Con un orecchio sugli altri campi (dove Pavia e Solbiatese giocano partite importanti per la classifica finale), la partita inizia alle 15:30 precise con il fischio di Isaia Testa di Bergamo.

Al 4’ il match si apre con un colpo di testa di Doumbia che aggancia un cross di Dilernia e sfiora così la traversa. Al 10′ Omoregbe lascia anzitempo il terreno di gioco per un infortunio (a lui i nostri migliori auguri di pronto recupero). Al 14’ arriva il vantaggio della Caronnese: splendida cavalcata sulla destra di Paltrinieri che salta due uomini, passa a capitan Corno che dal centro gestisce palla e lancia Napoli al cross ben agganciato da Cannizzaro che insacca: 1-0

Il prosieguo della prima frazione di gioco registra continui cambi di campo con Caronnese e Rhodense ben attente a non lasciar scoperto nessuno spazio.

Il secondo tempo della partita

Sono ben otto le sostituzioni in campo (tre per la Caronnese e cinque per la Rhodense) messe in atto dalle guide tecniche durante il secondo tempo dell’incontro.

La Caronnese riesce a gestire al meglio il vantaggio acquisito intercettando e detonando qualsiasi incursione ospite. E così, dopo 2 minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale.

I rossoblù chiudono il campionato in terza posizione a soli due punti dal Pavia (a cui vanno le nostre migliori congratulazioni) e un solo punto dalla Solbiatese tenendo così un ruolino di marcia di tutto rispetto.

Da domenica 11 inizieranno i playoff: saranno ancora Caronnese e Rhodense a ritrovarsi al Comunale di Caronno Pertusella. La partita inizierà alle 15.30: vi aspettiamo tutti allo stadio!

TABELLINO CARONNESE-RHODENSE 1-0

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (28′ st Battistella), Zibert (21′ st Malvestio), Lofoco, Sorrentino, Paltrinieri, Cannizzaro, Omoregbe (10′ pt Cerreto), Corno (42′ st Oliviero), Doumbia. A disposizione: Vergani, Galletti, Romeo, Savino, Colombo. All. Michele Ferri

RHODENSE: Catizone, Moracchioli, Nejmi, Calabro (13′ st Urso), Bettoni (16′ st Torri), Zaina (1′ st Augliera), Federgnana (21′ st Orlandi), Fedeli, Bonacina, Milani, Mercurio (1′ st Renner). A disposizione: Mantovani, Bentivegna, Diouck, Scapuzzi. All. Gatti

ARBITRO: Isaia Testa di Bergamo

ASSISTENTI: Andrea Stracquadaini di Seregno e Enrico Giordano di Lodi

RETI: 14′ pt Cannizzaro (C)

AMMONITI: Doumbia (C)

ESPULSI:

RECUPERO: 1′ primo tempo, 2′ secondo tempo