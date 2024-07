La Repubblica Ceca si aggiudica il sesto Memorial Vittorio Pino

Si è concluso nella giornata di sabato 13 luglio con una splendida cornice di pubblico il sesto Torneo Memorial Vittorio Pino.

Giù il sipario sul sesto Torneo Memorial Vittorio Pino

Una quattro giorni ricca di grande softball giovanile, buon cibo e tanta allegria, promossa dal Legnano Baseball Softball e andata in scena sul diamante di via Cesare Battisti a Legnano. Il torneo di quest’anno a sei squadre con ben tre nazionali giovanili è stato uno dei più ricchi nelle ultime edizioni. Sul campo ha vinto la Repubblica Ceca Under 18, una formazione fortissima e compatta sia in attacco che in difesa. Le azzurrine di sono comportate bene, ma nella partita decisiva hanno accusato un po’ di stanchezza. Le giovanissime squadre americane in tour da una settimana in Italia si sono divertite moltissimo. Le giovani del Legnano unite alle amiche del Collecchio hanno tenuto alto il nome della squadra di casa.

"Portiamo avanti la memoria del nostro presidentissimo"

Così il Legnano Baseball Softball:

"Buon cibo, sole e qualche temporale hanno accompagnato questo torneo che a livello giovanile rimane da sempre unico soprattutto perché intitolato all'indimenticato ex presidente Vittorio Pino che siamo sicuri sia orgoglioso di tutti noi che ci prodighiamo nel tenere dei valori altissimi sul campo e fuori per portare avanti la sua memoria".

Alle premiazioni parole di affetto degli amici di sempre, il vicepresidente regionale Antonio Minotti, il consigliere federale Daniela Castellani, Piero Bonetti, l'onorevole Paolo Alli e la presidentissima Vittoria.

"Più grande e competitivo, con uno spirito di gioiosa ospitalità"

Proseguono gli organizzatori:

"La collaborazione con la dream team e la Federazione italiana ci hanno portato a concludere un altro meraviglioso torneo che ci impegneremo a far diventare sempre più grande e competitivo come Vittorio ci ha insegnato, ma soprattutto sempre nello spirito di gioiosa ospitalità e accuratezza che riserviamo a squadre italiane e straniere".

"L'ospitalità del Legnano è da decenni una assoluta certezza"

Il consigliere federale Daniela Castellani, ex giocatrice di A1 del Legnano, veterana del memorial e da annoverarsi tra le numerose “figlie” del presidentissimo Vittorio Pino:

"Essere a Legnano è essere a casa, l’ospitalità della società è da decenni una assoluta certezza e questo ci fa sempre essere presenti a questo torneo".

Il "grazie" ad atlete, allenatori, genitori "ma soprattutto ai volontari"

Il Legnano Baseball Softball conclude:

"Ringraziamo le Federazioni, le atlete, gli allenatori, i genitori, ma sopratutto i volontari che hanno permesso a questa edizione di essere l'ennesimo successo firmato Legnano baseball e softball. Vi aspettiamo nel 2025!".