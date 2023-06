La Rari Nantes vince il torneo under 15

Un finale di stagione emozionante per la squadra Under15 della Rari Nantes Legnano, impegnata ieri nell’ultimo turno dei playoff gruppo D del campionato PallaNuotoItalia.

Per la Rari Nantes arriva la vittoria

La sconfitta a sorpresa di Omegna Nuoto contro “I Magnifici” per 5-4 ha dato alla RNL un’ultima possibilità di aggiudicarsi il torneo grazie alla differenza reti. Chance sfruttata in pieno, perché i ragazzi di coach Paolo Mattei hanno travolto Buccinasco per 18-5, trascinati dal solito capitan Valentini con 12 reti, chiudendo in trionfo una stagione memorabile. “Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo dato tutto”, il commento del tecnico, raggiante.

Rari Nantes Legnano che, dunque, quest’anno si è aggiudicato sia il torneo Under 13, sia quello Under 15 del campionato PNI e l’anno prossimo schiererà entrambe le formazioni in categoria superiore; C o B, a seconda del numero di squadre partecipanti.

RNL-Buccinasco: 18-5 (Parziali: 4-1, 5-2, 5-1, 4-1)

Marcatori RNL: Valentini 12, Maugeri 3, Germano 1, Dall’Omo 1, Dipalo 1