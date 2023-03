La Rari Nantes vince il derby lombardo con Crema

La Rari Nantes Legnano finalmente vince e convince contro Crema e a migliorare la sua classifica in campionato.

La Rari Nantes vince contro Crema

Non poteva esserci momento migliore, per la seconda vittoria in stagione in Serie C maschile di pallanuoto, del match in trasferta contro Crema. Uno scontro diretto, nella lotta per la salvezza.

Tre tempi di gara controllati bene, chiusi rispettivamente 2-4, 2-4 e 1-2. Qualche errore di troppo al tiro, ma alla fine neppure il parziale di 2-0 subito nel quarto periodo basta a evitare ai padroni di casa la sconfitta per 7-10.

“Potevamo fare anche qualche gol in più, ma abbiamo saputo gestire”, commenta a fine partita Gojko Separovic, Direttore Sportivo RNL, “Era importante conquistare i 3 punti, senza badare troppo all’estetica”.

Pn Crema-RNL: 7-10 (Parziali: 2-4, 2-4, 1-2, 2-0)

Marcatori RNL: Rossi 4, Sciocco M. 3, Riefoli 1, Ghirlandi 1, Maimone 1