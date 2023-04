La Rari Nantes vince ancora e chiude il girone a punteggio pieno

Solo vittorie per gli Under 13 della Rari Nantes Legnano, che completano l’en plein nel campionato PallaNuotoItalia battendo Rho per 13-0, al termine di un match mai in discussione.

Un'altra vittoria per la Rari Nantes Legnano

“Ottima partita in difesa e azioni molto buone in attacco. I ragazzi si sono comportati benissimo in stagione, entusiasti e concentrati. Ora attendiamo i playoff”, commenta coach Marco Borsa, che guarda avanti dopo aver chiuso il girone D lombardo a punteggio pieno, collezionando 24 punti in otto incontri.

Il tabellino

Rho-RNL: 0-13 (Parziali: 0-5, 0-3, 0-2, 0-3)

Marcatori RNL: 3 Dipalo, 3 Zorzetto, 2 Cristiano, 1 Gavioli, 1 Lavazza, 1 Lidonnici, 1 Raho,

1 Ventura