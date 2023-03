La Rari Nantes under 15 devastante: vince 31 a 0

Sonora vittoria per il Rari Nantes Legnano che contro il Nuoto Club Milano vince per 31 a 0 senza lasciare spazio a critiche.

Vittoria sontuosa per il Rari Nantes Legnano

“Il risultato parla da sé”, è il laconico commento di Paolo Mattei, allenatore dell’Under 15 di pallanuoto della Rari Nantes Legnano. Effettivamente, il tabellino finale del match odierno contro Nuoto Club Milano, per il campionato PallaNuotoItalia di categoria, è eloquente: 31-0 in favore della RNL.

Squadra concentrata, come sempre ha dimostrato in stagione, Valentini mattatore con 11 reti e partita ben controllata, con parziali di 8-0, 7-0, 7-0 e 9-0. Risultato che pone la Rari Nantes Legnano al secondo posto in classifica, con 12 punti, dietro alla sola Omegna Nuoto, a quota 15.

Il tabellino

RNL-NC Milano: 31-0 (Parziali: 8-0, 7-0, 7-0, 9-0)

Marcatori RNL: Valentini 11, Dall’Omo 5, Bergamaschi 4, Ventura 3, Germano 2, Colombo

2, Dipalo 2, Lidonnici 1, Zorzetto 1