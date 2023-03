La Rari Nantes Legnano protagonista a Brescia

Protagoniste le ragazze della Rari Nantes Legnano che si sono fatte valere al Trofeo internazionale che si è svolto a Brescia.

Ottima prova delle ragazze della Rari Nantes Legnano

Rari Nantes Legnano protagonista, nel week-end appena trascorso, al “Trofeo Internazionale Tutti

in H2O”. Sabato, alla piscina Lamarmora di Brescia, hanno aperto le danze Ludovica Garganico e Sofia Cappellato con il doppio juniores, conquistando la medaglia di bronzo.

A seguire, Gaia Irene Farioli e Andrea Maria Pantaleone con la loro migliore prestazione di sempre: premiate con la medaglia d’oro e classificatesi seconde, nella classifica internazionale, alle spalle della sola nazionale tailandese.

Domenica, è stata la volta delle gare Ex Agoniste in solo di Sophie Rallo, medaglia di bronzo, e di Gaia Irene Farioli e Andrea Maria Pantaleone, rispettivamente oro e bronzo nella loro categoria. Emozionanti anche le prove di Giorgia Moroni e della squadra. Compatta, come ha dimostrato anche la presenza di Ludovica Cucchetti che, reduce da un infortunio, ha fortemente voluto esserci per supportare le compagne.