La Prima divisione della Focol riparte da Ferrari e Guzzetti

Dopo Serie B e diverse categorie del settore giovanile, ai nastri di partenza anche la Prima Divisione biancorossa della Focol di Legnano.

Riparte la Prima divisione Focol con Ferrari e Guzzetti

Per la seconda stagione consecutiva la Prima divisione sarà agli ordini di coach Andrea Ferrari e del suo assistente Alessandro Guzzetti, coppia ormai consolidata, abituata a lavorare insieme da diverse stagioni.

Subito grande entusiasmo quello mostrato dall'allenatore, che rimarca la gioia per la permanenza sulla panchina legnanese: "La premessa importante è che sono molto orgoglioso e felice per la conferma in Fo.Co.L, poter proseguire la strada tracciata lo scorso anno era un desiderio a cui tenevo particolarmente".

"Nel corso dell'estate abbiamo allestito un gruppo molto giovane che con entusiasmo si sta approcciando al campo e che affronterà la stagione con fame e voglia di migliorare settimana dopo settimana, di allenamento in allenamento. Sono convinto che faremo un grande percorso!"

E poi, sul sodalizio con il suo vice, Guzzetti:

"Il rapporto con il proprio assistente è un aspetto a volte sottovalutato ma per quanto mi riguarda assolutamente fondamentale, perché avere più punti di vista e un continuo confronto è molto stimolante. Se si vogliono fare le cose al meglio è necessario sfruttare i punti di forza di ognuno in modo da poter dare alla squadra tutto l'aiuto necessario per lavorare al meglio. Alessandro ormai è una certezza, e in più lo scorso anno ho avuto il piacere di conoscere il nostro Team Manager Reda che ha portato un entusiasmo contagioso e anche per quest'anno l'idea è quella di sfruttare in palestra la presenza di ogni figura di riferimento. Siamo un gruppo già affiatato e daremo il massimo per raggiungere obiettivi importanti".

Al suo fianco, come già ufficializzato, Alessandro Guzzetti, anch'egli felice di proseguire l'avventura in Fo.Co.L: