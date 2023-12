La Polisportiva Sant'Ambrogio entra nella galassia Castellanzese

La Polisportiva Sant'Ambrogio di Parabiago da oggi abbraccia la Galassia Neroverde della Castellanzese.

La società del Presidente Michele Carabelli e del Responsabile del Settore Giovanile Alberto Pelletti ha sottoscritto il contratto di affiliazione con la Castellanzese del Presidente Alberto Affetti, andando così ad aumentare le realtà che fanno parte della Galassia.

Dopo l'Accademia Castellanzese MarnateGorla Calcio e le già affiliate Oratorio Lainate Ragazzi, ASD Carcor 1966, G.S.D. San Marco Calcio, C.G. San Vittore Olona e Oratori di Cerro Maggiore e Cantalupo, ora anche la Polisportiva Sant'Ambrogio di Parabiago si unisce alla Galassia Neroverde del Responsabile Salvatore Realmuto, portando così a sei le affiliate alla Castellanzese alle quali si aggiunge l'accademia citata in precedenza.

Le dichiarazioni del Presidente della Castellanzese Alberto Affetti:

"Sono felice di avere un'altra società che entra a far parte del nostro gruppo, della nostra Galassia Neroverde e, come tale, sarà un altro tassello importante per continuare nello sviluppo del Settore Giovanile. Il nostro impegno sarà forte nei loro confronti e immagino che la loro serietà e la loro voglia di crescere sarà di supporto alla nostra disponibilità; entrambe le situazioni avranno quindi un reciproco interesse perché è questo che unisce più società all'interno di un progetto comune. Sono contento del fatto che è una società oratoriale con certi principi e che lavora in una certa maniera, e noi pensiamo che è dagli oratori che si parte per poter crescere calciatori di qualità. Non si tratta di colonizzare queste società bensì dare un sostegno, un modo per far crescere queste realtà senza snaturarle ma, anzi, per regalare un valore aggiunto che gli permetterà di ampliare le rose e crescere sempre di più. Ribadisco la mia totale contentezza anche perché il Sant'Ambrogio si trova a Parabiago, città dove abito e con la quale ho un certo legame".