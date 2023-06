La Net System Legnano di Baseball sconfigge anche Codogno nella sfida che si è tenuta al Peppino Colombo.

La Net System sconfigge anche Codogno

Recupero di campionato per la nostra Under 18 tenutosi al Peppino Colombo. La Net System Legnano-Bulls ha ospitato il Codogno . Inizio in salita per i nostri ragazzi , che alla fine del primo inning vedono gli ospiti in vantaggio per 2 a 1. I padroni di casa però non si demoralizzano e reagiscono da squadra sempre più coesa e matura. Giocata dopo giocata, a testa bassa e con l’umiltà che li contraddistingue, riescono a ribaltare le sorti dell’incontro. Al quarto inning riescono a mettere a segno ben 4 punti. Vano l’assalto finale del Codogno.

Nel risultato finale il Legnano ha la meglio per 5 a 3 su Codogno. Ottima prestazione del partente Andrea Colombo. Da menzionare l’esordio in Under 18 di Angel Cantalicio con un doppio. Sabato ultima di campionato a Bollate, in attesa dei verdetti degli altri recuperi. Bravi ragazzi che sotto la guida dei coach crescono partita dopo partita.