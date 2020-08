La Milano-Torino parte da Mesero e tocca Magenta: la viabilità

La Milano-Torino parte da Mesero e tocca Magenta. La 101esima edizione della classica del ciclismo torna nel Magentino, dopo due “start” da Magenta.

La Milano-Torino si svolge oggi, mercoledì 5 agosto, con la partenza prevista dalla Mesero per le 13.45. L’evento ha rilevanza nazionale e internazionale e prevede la partecipazione di circa 150 corridori. L’edizione 101 della Milano-Torino presenta un percorso pianeggiante che sorride ai velocisti, 198 km con partenza da Mesero e arrivo a Stupinigi, davanti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dove nel 2018 Sonny Colbrelli si impose vincendo il Gran Piemonte.

Il passaggio a Magenta

A partire dal confine con Marcallo i ciclisti a Magenta, verso le 13.55, percorreranno via Espinasse, via Brocca, via Roma angolo piazza Kennedy, via Fanti, via Bersaglieri d’Italia, Strada Pontevecchio e Corso Italia (SS526) verso Robecco. Le strade e le piazze interessate dal passaggio della gara saranno chiuse al traffico a partire dalle 13.30, mentre la sosta sarà vietata con rimozione forzata a partire dalle 10.

I commenti

Il Sindaco Mesero Davide Garavaglia, ha detto: