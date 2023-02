La Milano-Sanremo 2023 partirà da Abbiategrasso

Quest'anno la tradizionale corsa ciclistica Milano-Sanremo partirà da Abbiategrasso: l'anno scorso era partita dal Velodromo Vigorelli di Milano.

La Milano-Sanremo partirà da Abbiategrasso

In occasione della classicissima gara arrivata quest'anno alla 114esima edizione, cambierà il percorso, almeno nei primi 30 chilometri: la gara prevista il 18 marzo partirà quindi il mattino da Abbiategrasso e arriverà fino a Pavia dove riprenderà il percorso tradizionale per tutti i 294 chilometri previsti fino all'arrivo in via Roma a Sanremo.

Sempre presenti alcuni passaggi storici come il Passo del Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio.

Venticinque le squadre presenti

Saranno 25 i team che parteciperanno all’edizione: 18 squadre World Tour oltre a 7 wild card. Le qsquadre World tour presenti saranno: 18 UCI WorldTeams AG2R Citroen, Alpecin-Deceuninck, Astana, Bahrain Victorius, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education-Easypost, Groupama-Fdj, Ineos, Intermarché, Jumbo-Visma, Movistar, Soudal Quick-Step, Team Arkea, Team Ds, Team Jayco AlUla, Trek-Segafredo, Uae Team Emirates.

Sette le wild card: Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani, Israel, Lotto Dsthny, Q36.5 Pro Cycling TEam, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team.