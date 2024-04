La Libertas Livorno rovina la festa ai Knights Legnano

Penultima giornata di regular season e gara per i Knights di Legnano contro la Libertas Livorno, orfana di Lucarelli e dell’ex Diego Terenzi, accolto al PalaBorsani con grandissimo affetto. Una festa rovinata dalla sconfitta finale.

La Libertas Livorno rovina la festa di Knights Legnano

PalaBorsani che ricorda la A2 con oltre 2.000 persone presenti per l'importanza della partita e per la possibile ultima di Tommaso Marino.

Nel primo quarto, i padroni di casa riescono a mandare a referto solo 8 punti, mostrando diverse difficoltà a contenere gli avversari e a creare qualcosa di convincente in attacco. L’apertura è il canestro di Scali, ma sarà l’unico vantaggio Legnanese.

La qualità a disposizione della Libertas è notevole e le percentuali molto positive con Leon, Fratto, Allinei e Saccaggi (50% dal campo rispetto al 23% di Legnano che non segna mai da 3), firmano il 8-18, punteggio con cui si chiude il primo quarto.

Una seconda frazione sulla falsa riga della prima

Anche la seconda frazione evidenzia il ventaglio di soluzioni a disposizione di Livorno, con due elementi come Fratto e Fantoni vicino a canestro che rappresentano una grande minaccia a 360 gradi.

A metà partita il distacco è di 16 punti sul 22-38, un gap che la squadra di coach Piazza si porterà dietro per buona parte del match. Nei momenti migliori, Legnano riesce a mantenere una quindicina di punti di distacco, mentre quando subisce le iniziative della Libertas, il gap aumenta.

Alla ripresa per Legnano, Guido Scali dimostra di essere un ottimo difensore e di saper attaccare con grande intelligenza, con diverse penetrazioni che trovano il fondo della retina e tiri dopo essersi creato il giusto spazio. È buona anche la prova di Tommy Marino, all’interno di un contesto estremamente emozionante che potrebbe averlo visto per l’ultima volta giocare sul parquet del PalaBorsani.

Nik Raivio prova ad offendere, ma grazie a una grande difesa da parte di Livorno, che alterna uomo e zona con la stessa efficacia, non trova la solita continuità, con il terzo periodo che si chiude sul 44-61.

Planezio e Sipala suonano la carica, soprattutto nell’ultima frazione, con il primo che lotta come un leone, e il secondo che riesce a colpire con due triple nel momento in cui il match rischia di mandare i titoli di coda.

Legnano riesce quasi a tornare in partita, ma l’aggancio non avviene: dal -22 si arriva al -8 e solo sul finale si lima al -7 del 73-80

Nella serata in cui Marino saluta il PalaBorsani, i Knights hanno ancora qualche residua speranza di raggiungere i playoff, cercando la vittoria a Cassino e sperando nei risultati favorevoli delle dirette avversarie.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - AKERN LIBERTAS LIVORNO 73-80 (8-18, 14-20, 22-23, 29-19)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 15 (3/6, 2/5), Guido Scali 15 (5/8, 1/2), Tommaso Marino 13 (2/4, 3/9), Nik Raivio 11 (3/12, 1/2), Andrea Sipala 8 (1/1, 2/2), Michael Sacchettini 6 (3/6, 0/0), Alberto Fragonara 3 (0/1, 1/4), Riziero Ponziani 2 (1/5, 0/0), Juan Marcos Casini 0 (0/0, 0/1), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 26 10 + 16 (Guido Scali 7) - Assist: 17 (Marco Planezio, Alberto Fragonara 5)

Akern Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 13 (6/7, 0/0), Andrea Bargnesi 12 (2/4, 1/2), Gregorio Allinei 9 (3/4, 1/4), Francesco Fratto 9 (3/5, 1/5), Leon Williams 9 (3/3, 1/1), Antonello Ricci 8 (2/3, 1/2), Luca Tozzi 8 (3/6, 0/1), Andrea Saccaggi 6 (0/0, 2/3), Dorin Buca 6 (2/4, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Luca Tozzi 9) - Assist: 14 (Leon Williams 4)