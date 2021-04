La ginnastica Skill vola ai Nazionali

Con una prestazione da incorniciare tre portacolori della ginnastica Skill hanno staccato il pass per i Campionati nazionali

Le atlete della ginnastica Skill ai Nazionali

Desio ha ospitato la prova regionale individuale Silver LE, il livello più alto e competitivo del settore. Per la ginnastica Skill sono scese in pedana 3 ginnaste che hanno tenuto alto i colori societari grazie a esecuzioni brillanti e coinvolgenti.

Nelle Allieve 4 ottimo decimo posto per Noemi Liardo che ha portato a termine tre esercizi effervescenti e sicuri.

Nelle Junior 2 Sofia Croce si è aggiudicato il decimo posto e Agata Lucchini il sedicesimo al termine dei loro tre esercizi eseguiti con determinazione, testa e cuore.

Risultati che hanno permesso alle tre di qualificarsi ai Nazionali, con grande soddisfazione dello staff tecnico.



In bocca al lupo skilline.