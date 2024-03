A Caorle il 9 marzo si è svolta la seconda prova di serie C e le atlete della Skill Legnano si sono fatte valere in pedana.

La ginnastica Skill scala la classifica di Serie C

Per la ginnastica Skill sono scese in pedana Sofia Croce al cerchio, Sofia Nebuloni alla palla, Noemi Liardo alle clavette e Agata Lucchini al nastro, mentre Elisa Santalini, riserva in questa prova, ha supportato le compagne da bordo campo.

Nel complesso ci sono state ancora alcune imperfezioni, ma il lavoro svolto in queste due settimane, la grinta, la determinazione e il cuore delle skilline, hanno permesso loro di risalire in classifica di ben 5 posizioni, conquistando il 30° punteggio complessivo.

In vista della terza prova si dovrà lavorare sulla tenuta di gara, sul consolidamento delle difficoltà e sull’esecuzione, ma sicuramente si è già sulla strada buona affinché queste ginnaste riescano a mostrare tutto il loro valore.