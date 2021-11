La Ginnastica Skill riparte dal podio

Silver Winter Club

Le ragazze di Canegrate conquistano l'oro nella categoria LC allieve alla prova regionale andata in scena a Cornaredo.

La Ginnastica Skill protagonista di un'ottima prova sulla pedana di Cornaredo.

La Ginnastica Skill conquista l'oro nella categoria LC allieve

Nuova formula di gara per le ginnaste canegratesi che tra sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 hanno partecipato alla prova regionale della Silver Winter Club. Sono scese in campo cinque squadre agguerrite, cariche, grintose e determinate a portare a casa ottimi risultati, e così è stato.

Partono subito alla grande le skilline che nella categoria LC allieve conquistano l’oro con Martina Colombo, Giulia Fanizzi, Sara Messina e Gaia Tandin con una prova senza esitazioni con esecuzioni senza imprecisioni, curate nei minimi dettagli.

Nella categoria LC open ottimo 7° posto per la squadra con Greta Castoldi, Federica Comerio e Celeste Crotti che con esecuzioni brillanti e briose sfiorano il podio per pochi centesimi, seguite a ruota in nona posizione dalle compagne Rachele Monaco, Amelia Sartorelli, Carolina Toso e Noemi Turchetti autrici di una grande prova di carattere.

Salgono sul terzo gradino del podio nella categoria LD Open Carolina Cappellotto, Noemi Liardo, Sofia Nebuloni, Chiara Pinciroli e Nicoletta Pinciroli seguite a bordo campo dalla compagna Emma Garufi: ottime le loro esecuzioni e i punteggi che hanno ottenuto.

Chiudono la giornata con un bel quarto posto Aurora Carini, Sofia Croce, Agata Lucchini, Elisa Santalini e Francesca Trombin che nel livello più alto, LE Open, portano in pedana esercizi ricchi e complessi.

Le allenatrici sono molto soddisfatte della prova delle loro ginnaste, e sono pronte a ripartire con il lavoro in palestra per migliorare ulteriormente gli esercizi in vista delle prossime competizioni.