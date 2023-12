La Ginnastica Skill fra le migliori società a livello italiano

La Winter Edition di Ginnastica in Festa conferma ancora una volta la ginnastica Skill di Canegrate tra le migliori società del panorama italiano.

La Ginnastica Skill ancora tra le migliori società italiane

A Rimini le skilline hanno dimostrato forza, carattere, grinta e determinazione e hanno conquistato 4 titoli italiani, 2 argenti e 3 bronzi oltre a diversi risultati di rilievo.

Nel torneo Winter Club la società canegratese ha schierato 4 squadre. Le prime a scendere in pedana sono state Carolina Cappellotto, Giulia Fanizzi, Ester Sartorelli e Noemi Turchetti nella categoria LD Open: esecuzioni purtroppo fallose le collocano al 31° posto su 71 squadre partecipanti, dimostrando comunque di avere un grande potenziale.

Nella categoria LC Open la squadra composta da Martina Colombo, Sara Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso a causa di 3 perdite d’attrezzo si colloca al 26° posto su 73 squadre presenti riuscendo, nonostante tutto, a rimanere ampiamente nella parte alta della classifica.

La seconda squadra, composta da Melania Lauria, Emma Parini e Luna Paties-Montagner, tra le più piccole partecipanti in questa competizione, si è messa in luce con ottime esecuzioni conquistando il 18° posto.

Esordio nel livello LC per le allieve Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo: l’emozione della prima gara nazionale in un nuovo livello ha influito sulla loro prestazione e chiudono la loro esperienza riminese al 35° posto.

A livello individuale sono tantissimi i risultati positivi ottenuti dalle skilline

Nel campionato LD sono ben 4 i podi conquistati. Nelle J3 Noemi Turchetti si laurea campionessa italiana al cerchio, sfiora il podio aggiudicandosi il 4° posto nell’all-around e chiude con il 9° punteggio alla palla. Carolina Cappellotto ottiene il 21° posto all-around, il 18° posto al cerchio e un ottimo 7° posto al nastro.

Tra le A4 Carlotta Barile chiude la sua prova con il 54° posto all-around, il 16° posto alla palla e il 33° alle clavette. La compagna Sara Usai è 44° nell’all-around con due buone prestazioni a palla e nastro che la collocano rispettivamente al 12° e 9° posto.

L’emozione purtroppo tradisce Giulia Fanizzi che tra le J1 non riesce a concretizzare tutto il lavoro svolto in palestra. Diverse imprecisioni la fanno scivolare al 82° posto nell’all-around con il 43° punteggio al cerchio e il 23° al nastro.

Le S1 danno spettacolo con Aurora Carini che si aggiudica il titolo di campionessa italiana alla fune, il bronzo nell’all-around e un ottimo 5° posto alle clavette. Ester Sartorelli, al primo anno in questo livello ottiene un favoloso bronzo alle clavette, sfiora il podio alla fune piazzandosi 4° e conquista il 10° posto nell’all-around.

Anche le skilline impegnate nel livello LC non sono da meno e portano a casa tantissime soddisfazioni.

Tra le J1 Melania Lauria chiude il suo nazionale con uno splendidio 7° posto alla fune, il 35° posto al cerchio e un buonissimo 25° posto all-around su ben 104 ginnaste. Emma Parini si aggiudica un buonissimo 8° posto al nastro, il 20° alla palla e il 44° nell’all-around.

Rachele Monaco nelle J3 sfiora il podio al nastro con il 4° punteggio e si aggiudica anche una brillante 6° posizione alla fune e il 23° posto nell’all-around. Carolina Toso segue a pochi centesimi in 39° posizione all-around con il 19° posto alla palle e un ottimo 10° posto alle clavette.

Martina Colombo, nelle J2 si laurea campionessa italiana alla fune ed ottiene anche il 16° posto alle clavette e il 23° nell’all-around. Sara Messina si lascia condizionare troppo dall’emozione, ma nonostante tutto ottiene un buon 12° posto alle clavette, il 38° alla palla e il 58° nell’all-around.

Tra le A3 il dominio Skill è netto: pronte a riscattarsi dalla gara di squadra le giovani skilline hanno portato tutta la loro grinta in pedana.

Il titolo italiano va a Marta Croci

Titolo italiano per Marta Croci alle clavette che si aggiudica inoltre uno splendido 7° posto all-around e un buonissimo 11° posto alla palla. Ginevra Lampugnani è campionessa italiana alla fune e chiude l’all around in 15° posizione oltre al 28° punteggio alla palla. Al nastro le canegratesi si aggiudicano il 2° e il 3° gradino del podio rispettivamente con Martina Stirparo e Giorgia Biondi. Martina ottiene anche il 16° posto alla fune che la colloca in 52° posizione nell’all-around, mentre Giorgia con un bellissimo 7° punteggio al cerchio chiude la sua prova in 27° posizione all-around. Eleonora Baratto conquista un buonissimo 8° posto al nastro, il 35° alla palla e il 72° nell’all-around.

Infine Luna Paties-Montagner, nonostante un lungo stop per infortunio e il poco tempo per preparare questa competizione, scende in pedana nelle A4 con grande carattere e si aggiudica uno splendido 6° posto alle clavette, il 10° al cerchio e il 12° nell’all-around.

Altre due skilline sono scese in pedana nel livello LA2. Giorgia Dell’Orto nella categoria J3 chiude la sua prova con un buon 6° posto nell’all-around frutto del 7° punteggio sia alle clavette che al cerchio.

Sofia Montagna nella A4 chiude la sua prova con un 23° posto all-around e il 24° posto sia alle clavette che al cerchio.

Una menzione particolare a Chiara Bertelli che, iscritta nella categoria LE A4 in questo campionato, non ha potuto gareggiare a causa di un lungo stop.

Trasferta assolutamente da ricordare per le skilline che hanno ribadito ancora una volta che il lavoro svolto in palestra è minuzioso e che i margini di un ulteriore miglioramento ci sono tutti.