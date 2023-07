La Ginnastica Skill conquista 3 titoli nazionali

La Ginnastica Skill di Canegrate torna a casa da Ginnastica in festa a Rimini con una bottino di tutto rispetto con 3 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Tre titoli nazionali per la ginnastica Skill

Un campionato nazionale porta con sé un bagaglio di esperienza, emozioni, gioia, lacrime che nessun’altra competizione ti può dare. Sai che devi dare tutto, che non puoi sbagliare, che a volte fare del tuo meglio non è sufficiente a raggiungere i risultati sperati o prefissati. Ma sai anche che tutto quello che porterai a casa ti servirà da trampolino di lancio per guardare oltre e andare avanti con maggiore entusiasmo e determinazione per inseguire i tuoi sogni.

I numeri di ginnastica in festa sono sempre altissimi; in alcuni livelli quest’anno si sono sfiorate le 200 presenze e conquistare una finale non era poi così facile o scontato. Nonostante questo le skilline hanno messo testa e cuore in pedana ed di finali ne hanno conquistate 43 ottenendo 3 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Tutti i risultati ottenuti

Serie D LE Allieve con Dell’Orto Alice, Conte Gaia, Zanelli Giorgia, Piteri Diana conquistano un bellissimo argento.

Serie D LD Allieve con Barile Carlotta, Bertelli Chiara, Usai Sara centrano la finale riservata alle migliori 20 squadre italiane e chiudono con un buon 11° posto.

Serie D LB Allieve: la squadra di Croci Marta, Biondi Giorgia, Baratto Eleonora, Lampugnani Ginevra e Stirparo Martina entra nella finalissima e conquista una buonissima 11a posizione.

Insieme LD1 Allieve: entrambe le squadre raggiungono la finale riservata alle migliori 10 squadre italiane. Dell’Orto Alice, Conte Gaia, Zanelli Giorgia, Piteri Diana chiudono in 9a posizione, mentre le compagne Barile Carlotta, Bertelli Chiara e Usai Sara salgono sul terzo gradino del podio.

A un soffio dalla finale si sono classificate la squadra Insieme LB1 Open con Lauria Melania, Parini Emma, Paties Luna che chiudono in 14a posizione, la squadra Insieme LB1 Allieve con Baratto Eleonora, Biondi Giorgia, Croci Marta, Lampugnani Ginevra, Stirparo Martina che sfiora la finale con l’11° punteggio, la squadra Insieme LC1 Open con Caruso Giulia Neema, Sartorelli Ester, Meschini Giada 16me classificate.

Le altre squadre scese in pedana hanno ben figurato, ottenendo ottimi punteggi che non sono bastati a conquistare la finale, ma hanno comunque emozionato mettendoci tutta la loro grinta e determinazione.

Autrici di queste ottime performance sono state:

Serie D LD Open: Carini Aurora, Cappellotto Carolina, Fanizzi Giulia, Tandin Gaia, Trombin Francesca

Serie D LC Open: Colombo Martina, Messina Sara, Monaco Rachele, Turchetti Noemi, Toso Carolina;

Serie D LA Open: Dell’Orto Giorgia, Montagna Sofia e Vignati Sofia

Serie D LA Allieve: squadra con Pucci Elisa, Delgado Celeste e De Simone Rebecca, squadra con Usai Lavinia, Cavarretta Mia e Almasio Alice

Insieme LD2 Open: Tandin Gaia e Trombin Francesca, Carini Aurora e Cappellotto Carolina

Insieme LC1 Open: Messina Sara, Turchetti Noemi, Monaco Rachele, Colombo Martina, Toso Carolina

Insieme LA1 Open: Dell’Orto Giorgia, Vignati Sofia, Montagna Sofia

Insieme LA1 Allieve: squadra con Pucci Elena, Delgado Celeste, De Simone Rebecca e squadra con Usai Lavinia, Cavarretta Mia, Almasio Alice

Insieme LB2 Allieve: Borroni Giorgia e Sidoti Emma

Grandissimi risultati sono arrivati anche dalle individualiste che hanno portato in pedana tutta la loro emozione con esecuzioni brillanti, con grinta e con tantissima passione.

Individuali LE A3. Dell’Orto Alice per poco non accede alle finali a Fune (13a) e Clavette (14a). Piteri Diana chiude l’all around in 11a posizione accedendo alla finali a palla dove conquista uno splendido bronzo e cerchio dove ottiene l’8 posto. Anche Zanelli Giorgia centra la finale al nastro che chiude con l’8° punteggio.

Individuali LE J1: Buona la prova di Santalini Elisa, che per poco resta fuori dalle finali. Nebuloni Sofia con una gara lineare chiude l’all around in 19a posizione e centra la finale alla palla dove ottiene l’8a posizione.

Finale centrata alla fune anche per Liardo Noemi nell’individuale LE J2 che ottiene il 6° punteggio.

Nell’individuale LE S1 scendono in pedana le veterane Lucchni Agata e Croce Sofia che conquistano rispettivamente la 7a e la 18a posizione nell’all around. Agata sfiora il podio nella finale al nastro conquistando il 4 punteggio e chiude in 10a posizione la finale al cerchio. Sofia alle clavette chiude la sua finalissima in 9a posizione.

Individuale LD2 J2: Gaia Tandin è vicecampionessa italia nell’all around e centra entrambe le finali dove conquista il bronzo alla fune e il 6 posto alle clavette. Finale anche per Francesca Trombin che alla palla chiude in 11a posizione.

Nell’individuale LD J1 Fanizzi Giulia sfiora la finale al nastro con il 16° punteggio a riprova dei grandi miglioramenti ottenuti nel corso dell’anno.

Nell’individuale LD A4 Bertelli Chiara è vicecampionessa italiana nell’all-around, vicecampionessa italiana alla palla e terza alla fune. Barile Carlotta entra in finale alle clavette dove chiude al 10° posto, mentre Usai Sara chiude la finale alla palla in 4a posizione a davvero un soffio dal podio.

Primo nazionale per Splendore Sofia che nel LD A1 chiude l’all around con un’ottima 19a posizione e che in finale alla fune ottiene la 9a posizione

Nell’individuale LD J3 Cappellotto Carolina sfiora la finale al nastro con il 13° punteggio.

Finale alla fune centrata per Carini Aurora nel LD S1 dove termina la sua prova in 8a posizione.

Buona prova di Conte Gaia nel LD A3 che non conquista le finali, ma dimostra di essere molto competitiva sia alla palla che al cerchio.

Titolo italiano per Messina Sara nella finale alle clavette LC J2. Nella stessa categoria la compagna Martina Colombo sfiora la finale alle clavette con un ottimo 11° punteggio.

Nell’individuale LC J3 Turchetti Noemi sfiora il podio nell’all-around conquistando il 4° posto. Si rifà nella finale alla palla ottenendo il bronzo nazionale. Ottime anche le finali di Rachele Monaco 4a alla fune e Carolina Toso 4a alla palla.

Doppio podio nelle finali di specialità per Sartorelli Ester nell’individuale LC S1: per lei titolo italiano alla fune e bronzo alle clavette. Caruso Giulia Neema esegue due buoni esercizi a cerchio e nastro, ma non riesce ad accedere alle finali.

Primissima gara per la mascotte del gruppo, Marta Zoia, 8 anni appena compiuti: si comporta molto bene nonostante l’esordio sia avvenuto sulla pedana più importante. Conquista tutti con due frizzanti esecuzioni al corpo libero e alla palla. Non ottiene l’accesso alle finali, ma sicuramente il tifo e il calore delle compagne e di tutti i genitori saranno un grande sprone per continuare a lavorare con entusiasmo.

Individuale LC A4 Luna Paties esegue un buon esercizio alle clavette dove ottiene il 19° punteggio

Individuale LC J1 Finale al nastro per Parini Emma che chiude il suo nazionale con la 6a posizione. Lauria Melania con un buonissimo esercizio alla fune sfiora la finale con il 14° punteggio.

Individuale LB1 A2: Delgado Celeste entra in finale al cerchio dove conquista la 10a posizione.

Individuale LC S3: Crotti Celeste, arrivata a Rimini nel bel mezzo degli esami di maturità, onora la pedana conquistando la 9a posizione nell’all around, la 5a posizione nella finale al cerchio e il titolo italiano nella finale al nastro. Per lei un’ultima gara davvero emozionante e ricca di soddisfazioni.

Individuale LA2 A1: Pucci Elisa è 7a nell’all around, e nella finale alle clavette ottiene il 7° punteggio. De Simone Rebecca è 8a nell’all around e 8a nella finale alle clavette.

Nell’individuale LB2 A3 sfiora il podio all-around Marta Croci che chiude in 4a posizione, Eleonora Baratto è 6a, Martina Stirparo è 9a, Biondi Giorgia 15a e Lampugnani Ginevra 27a. Tutte e 5 le skilline conquistano la finale alla palla. Stirparo Martina è vicecampionessa italiana, seguita sul terzo gradino del podio dalla compagna Biondi Giorgia. Croci Marta è 8a, Baratto Eleonora 9a e Lampugnani Ginevra è 10a. Marta Croci ottiene la finale anche al nastro dove chiude in 10a posizione.

Individuale LB2 A2 Sidoti Emma è 9a nell’all around, Borroni Giorgia è 10a. Nelle finali di specialità Giorgia è 9a al nastro e 10a alla palla, mentre Emma è 10a al nastro.

Nell’individuale LA2 J3 ottimo 17° posto all around di Dell’Orto Giorgia al suo esordio nazionale.

Individuale LA1 A2: buona prova per tutte le skilline in gara Almasio Alice, Cavarretta Mia e Usai Lavinia. Non centrano le finali ma portano in pedana testa e cuore emozionando tutti.

Individuale LA2 A4: buona prova di Montagna Sofia che chiude il suo nazionale con il 19° punteggio al cerchio

Individuale LA2 J1: Vignati Sofia al suo primo nazionale porta in pedana emozione e grande determinazione. Chiude il suo nazionale con buoni punteggi che non bastano però a conquistare le finali.

Come sempre la famiglia dei tifosi Skill si è fatta sentire, si è distinta per correttezza, grande tifo, sostegno reciproco, sia in campo gara che da casa dove il gruppo whatsapp ha seguito passo passo le gare e la vita delle ginnaste e delle allenatrici in questi 10 giorni intensissimi, facendo sentire il calore e l’emozione anche da dietro a uno schermo.