La Fo.Co.L di Legnano non riesce a rimettersi in carreggiata dopo le prime due sconfitte stagionali e cade anche sul campo novarese dell'Issa.

La Focol vince i primi due set ma si fa rimontare dalla Issa Novara

Nonostante le Coccinelle abbiamo dato grande prova di forza nei primi due set, con un'incredibile rimonta nella prima frazione, quando Mazzaro&Co erano sotto 20-13 e sono riuscite a chiudere il parziale sul 23-25 in proprio favore.

Nel secondo set il dominio incontrastato di marca biancorossa ha fatto sì che le padrone di casa siano rimaste al palo, andando al cambio campo sotto 11-25.

Poi un click, un interruttore che si accende per le ragazze di coach Adami, che si portano a casa, non senza fatica (sotto 1-6), il terzo set, vedendo così la luce di una partita che si può riaprire, e così è: 25-19 il IV, mentre il V, col morale alle stelle, è quasi un proforma.

Peccato, perché se da un lato Legnano muove la classifica col primo punto messo in cassaforte quest'anno, è vero che si poteva tornare a casa con tutto un altro bottino e uno spirito più rinsaldato.

La cronaca della partita

Come detto il primo set inizia con non pochi sforzi da parte della nostra ciurma, che va subito sotto e deve rincorrere (6-1, 2-9). Le nostre attaccanti provano a sfoderare i migliori colpi offensivi, Mazzaro, Zingaro e Stafoggia guidano un primo rientro (14-10), ma l'Issa si ricompatta e scappa sul 17-10 (20-13). Qui parte la rincorsa di una Fo.Co.L affamata e aggressiva: due fast di Agazzi, poi Mazzaro, e nel mezzo tanti errori di una Novara che sente la pressione. Roncato dà spettacolo in regia, a muro e attaccando di seconda, Brogliato copre dietro, Carcano ferisce anche lei con un ottimo block-in, chiudendo poi con uno splendido attacco al centro, completando il recupero.

Il secondo set è un unico tuono biancorosso (0-7). Novara non riesce mai a rimettersi in piedi e subisce i colpi di una Legnano che aggredisce con grande senso dell'ordine: Mazzaro, Carcano, ancora Mazzaro, che stende difesa e ricezione di casa (3-14). Uno show biancorosso che prosegue fino al definitivo 11-25.

Ferite nell'orgoglio, Giacomel e compagne vorrebbero reagire, ma inizialmente vanno sotto (1-6), poi suonano la carica e si sbloccano (14-9). Coach Pedullà prova a cambiare qualcosa (Filippini e Nella per Zingaro e Stafoggia), ma il punteggio e le azioni sono tutte un tira e molla, con Novara che riesce a mantenere intatto il proprio vantaggio, chiudendo sul +4.

Spinte dalla voglia di prolungare le sorti dell'incontro al tie-break, le giallonere spingono forte sull'acceleratore (5-1, 11-6), Legnano fatica ad arginare l'impeto casalingo (cambio in regia Fiscaletti per Roncato). L'Issa ritrova un altro vantaggio di 7 lunghezze (20-13) come nel primo set, ma questa volta la Fo.Co.L non riesce nell'impresa, finendo la quarta frazione di gioco sotto di 6 punti.

Legnano subito avanti nel V set con Carcano, Filippini e fast di Agazzi (2-4) ma ancora una volta Novara fa quadrato, pareggia 5-5 e poi spicca il volo, verso il 15-10 che spegne le luci alla serata piemontese.

Il tabellino della partita

Issa Novara-Fo.Co.L Legnano 3-2

(23-25, 11-25, 25-21, 25-19, 15-10)

Issa Novara: Diagne, Baldizzone, Belloni, Negrini (L), Ivaldi 2, Giacomel (C) 19, Boglio, Prinetti 25, Bocchino 5, Murri 10, Mancuso (L), Labianca 4, Schirò 3. Allenatore: Amadi. Assistente: Bogogna.

Note: 8 ace (4 errori in battuta), 60% in ricezione (26% perfetta), 31% in attacco, 7 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 14, Brutti, Agazzi 11, Stafoggia 9, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 4, Nella 2, Mazzaro (C) 19, Roncato 7, Zingaro 8. Allenatore: Pedullà. Assistente: Catalfamo.

Note: 4 ace (10 errori in battuta), 59% in ricezione (27% perfetta), 33% in attacco, 14 muri.