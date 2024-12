Un’altra grande serata per la Fo.Co.L Volley Legnano, che al PalaVolley ha superato con un secco 3-0 la Clericiauto Cabiate, confermando il suo ottimo stato di forma.

La Focol Legnano vince per tre a zero contro Cabiate

La squadra di coach Mauro Tettamanti ha messo in campo una prestazione corale, vincendo in maniera convincente tutti e tre i set (25-19, 25-15, 25-18). Con questa vittoria, le biancorosse migliorano la posizione in classifica, dimostrando grande efficacia sia in attacco che in difesa.

Già nel primo set, Legnano ha preso il controllo del gioco grazie a un servizio incisivo e una fase offensiva brillante, chiudendo 25-19. Nel secondo set, la Fo.Co.L ha dominato fin dall’inizio, accumulando un netto vantaggio e chiudendo rapidamente 25-15. Anche nel terzo set, la superiorità delle padrone di casa è stata evidente, con un parziale di 25-18 che ha messo fine al match.

La serata è stata preceduta dall'evento promosso da Soroptimist Club Busto Arsizio Ticino Olona in collaborazione con Fo.Co.L Legnano per sensibilizzare sull'importante tema della violenza sulle donne: le due squadre, con spille e maglie dell'Associazione, hanno anche posato insieme in gruppo proprio per dire NO alla violenza di genere.

Le statistiche

Top scorer: Irene Mazzaro (17 punti, MVP) ha guidato l’attacco legnanese con una performance solida, supportata da Serena Zingaro (10 punti, in doppia cifra con Carcano).

Efficienza offensiva: Legnano ha totalizzato 37 punti in attacco con un'ottima percentuale del 41%.

Muraglia: con 12 muri punto, le biancorosse hanno imposto la loro presenza a rete, mettendo in difficoltà l’attacco avversario.

Con questa vittoria, La Fo.Co.L Volley Legnano si prepara al prossimo impegno, a Trento contro la Rothoblaas Volano, determinata a proseguire la sua striscia positiva e a regalare altre soddisfazioni ai propri tifosi.

La partita e i risultati nei tre set

L’inizio del match è stato equilibrato, con le squadre che si sono affrontate punto su punto. La Fo.Co.L ha preso il comando con una serie di attacchi vincenti di Irene Mazzaro e Giada Agazzi, accompagnati dalla regia attenta di Marta Roncato. Sul 16-14, Legnano ha trovato il ritmo, grazie a un servizio preciso e attacchi incisivi di Serena Zingaro, chiudendo il set 25-19, grazie anche alle ottime difese di Martina Brogliato.

Nel secondo parziale, Legnano ha imposto il proprio gioco sin dall’inizio. Il muro, con protagonista Carcano, ha bloccato gli attacchi avversari, mentre gli attacchi di Mazzaro e Zingaro hanno ampliato il vantaggio. Clericiauto ha cercato di reagire, ma gli errori in attacco e una difesa solida delle biancorosse hanno permesso a Legnano di chiudere agevolmente sul 25-15.

Nel terzo set Clericiauto ha tentato di rimanere in partita, ma la precisione di Zingaro e l’efficacia al servizio di Carcano hanno mantenuto Legnano sempre avanti. Con un muro dominante e attacchi vincenti di Mazzaro, la Fo.Co.L ha respinto ogni tentativo di rimonta avversaria, chiudendo il match con un perentorio 25-18.

I commenti al match

Irene Mazzaro: "Siamo molto contente della vittoria e della prestazione, piano piano stiamo trovando il nostro gioco e sicuramente questo ci porterà a fare bene"

Martina Brogliato: "Inizia un nuovo capitolo, possiamo dire che inizi un nuovo campionato. Stiamo trovando la nostra identità, in palestra si lavora bene, secondo me i risultati si stanno vedendo, siamo più ciniche e combattive. Va bene così e proseguiamo partita per partita".

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Clericiauto Cabiate 3-0

(25-19, 25-15, 25-18)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 10, Brutti, Agazzi 9, Stafoggia, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 7, Nella, Mazzaro (C) 17, Roncato 2, Zingaro 10. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 6 ace (6 errori in battuta), 62% in ricezione (38% perfetta), 41% in attacco, 12 muri.

Clericiauto Cabiate: Gotti 8, Bordignon 4, Nagy, Carpani, Colombo (C) 10, Sirtori, Casarotti, Passuello, Stella (L), Della Canonica (L), Crespi 6, Niccoli, Ghezzi 2, Bizzotto 8. Allenatore: Reali. Assistente: Giussani.

Note: 1 ace (8 errori in battuta), 38% in ricezione (25% perfetta), 31% in attacco, 7 muri.