La Fo.Co.L di Legnano al giro di boa del campionato, a cavallo fra andata e ritorno, pienamente consapevole della forza, sotto l’architettura sapientemente studiata da Coach Mauro Tettamanti è riuscita a battere al quinto set Villa Cortese.

La Focol Legnano si aggiudica il derby contro Villa Cortese

Una partita dalle mille sfaccettature che ha alzato le palpitazioni di un Pala sold-out, con una rimonta incredibile nel primo set, vinto ai vantaggi dopo essere stati sotto 16-20, con ben due set point annullati a Villa Cortese (magistrale Agazzi con tre punti consecutivi), fino all’ace di Felappi che manda al cambio campo sull’1-0.

La seconda frazione è un capolavoro biancorosso, una supremazia territoriale sul campo che ha nelle ragazze le protagoniste di un assolo di gruppo, permetteteci l’espressione. Un corpo unico che si aiuta e gioca col cuore in mano, tutto spinto sulle ali di un entusiasmo contagioso ed emotivo: ed ecco un 25-16 senza appello.

Poi la già citata rimonta ospite, che porta la sfida alla lotteria del tie-break: le Raghe ci sono, lucide, armate di carattere, e azzannano ogni possibilità di punto, con ardore e agonismo, andando così a prendersi il successo e facendo esplodere il festante pubblico sugli spalti.

Le voci Biancorosse

Serena Zingaro: “Sicuramente abbiamo lottato tanto in questa partita, loro fanno una pallavolo molto difficile, complicata, perché hanno delle uscite importanti. Noi avevamo voglia di vincere e Sofia (Felappi, ndr) ci ha dato una grande mano, sono molto contenta”

Sofia Felappi: “Come esordio in questa nuova squadra ho rotto bene il ghiaccio con una partita da cinque set. Sono molto contenta, mi rendo conto che devo ancora prendere confidenza col campo e con le compagne ma sono convinta che nel girone di ritorno faremo un ottimo lavoro”.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Villa Cortese 3-2

(26-24, 25-16, 24-26, 18-25, 15-12)

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Felappi 24, Carcano 9, Brutti, Agazzi 14, Di Matteo (L), Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 2, Nella, Mazzaro (C) 12, Roncato 4, Zingaro 11 (MVP). Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 7 ace (19 errori in battuta), 48% in ricezione (31% perfetta), 34% in attacco, 10 muri.

Villa Cortese: Franchi (L), Citterio 9, Kalinic 1, Pozzi 3, Elli (C), Fellegara, Lualdi 8, Donato Biasi 4, Sacchetti, Shpuza 3, Berra 5, Ferravante 27. Allenatore: Lualdi.

Note: 4 ace (15 errori in battuta), 48% in ricezione (32% perfetta), 33% in attacco, 5 muri.