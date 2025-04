La Focol Legnano saluta Manuel Marigliano

La grande famiglia biancorossa della G.S. Fo.Co.L Volley Legnano saluta e ringrazia di cuore Manuel Marigliano, che al termine della stagione lascerà il proprio incarico di Direttore Sportivo, nonché i ruoli di Team Manager della prima squadra e di Responsabile del Settore Giovanile.

Arrivato nel 2020, Marigliano ha ricoperto negli anni anche il ruolo di Scoutman, distinguendosi per professionalità, competenza e una passione fuori dal comune, contribuendo in modo decisivo alla crescita del progetto Fo.Co.L.

Sotto la sua direzione, la società ha raccolto importanti soddisfazioni, tra cui spicca la storica promozione in Serie A2, frutto di un percorso fatto di impegno, visione e spirito di squadra.

Ora per lui è tempo di intraprendere una nuova avventura professionale, e a Manuel vanno il nostro grazie più sincero e l'in bocca al lupo per il futuro, con l'augurio che possa continuare a raccogliere successi e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

"Non è stata una scelta facile - a parlare ora è lo stesso Marigliano -: quando si è profondamente legati a un progetto, a una realtà sportiva, a un gruppo straordinario di persone e a valori in cui si crede, il distacco richiede tempo, riflessione e coraggio. In questi cinque anni, ho dato molto a questa società, ma da essa ho ricevuto altrettanto, sia sotto il profilo umano che professionale. Ho avuto la fortuna di incontrare persone speciali, di lavorare in un contesto stimolante e coinvolgente, e spero, con tutto il cuore, di aver lasciato qualcosa di positivo nel percorso condiviso con ciascuno di voi. Desidero rivolgere un ringraziamento sentito e sincero a tutte le atlete che ho avuto il privilegio di affiancare, agli allenatori, agli staff tecnici e sanitari, ai dirigenti, al Presidente e all'intero Consiglio Direttivo, nonché a tutti i collaboratori e ai genitori del nostro settore giovanile, che con passione e impegno hanno sostenuto la crescita della società, sono loro il motore della nostra attività. Ringrazio tutti per la collaborazione, il supporto e la fiducia dimostrata nel corso di questi anni: è stato un cammino ricco di emozioni, intenso e a tratti complesso, ma indubbiamente un percorso di crescita e un'importante esperienza di vita, che porterò sempre con me. Concluderò la stagione con il massimo impegno e con la passione che da sempre mi accompagna. Nei prossimi giorni, come sempre, mi troverete in palestra, e a partire dalla prossima settimana sarà presentata la figura che prenderà il mio posto, insieme al nuovo progetto dedicato al settore giovanile e a tutte le categorie della Fo.Co.L"