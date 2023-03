La Focol Legnano perde in casa con Crema

La sfida del PalaVolley di Legnano è stata di fatto una replica, a parti invertite, del match di andata: a Crema infatti era stata la Fo.Co.L a recuperare uno svantaggio di 2-0, prolungando le sorti dell’incontro e andando poi a vincere con fermezza al tie-break.

Crema vince contro la Focol Legnano

Nella già primaverile serata legnanese invece è capitato l’esatto opposto, con Legnano abilmente avanti 2-0 e dall’altra parte una Enercom FIMI Crema caparbia e testarda, capace dunque di acciuffare il 2-2 per poi gioire al quinto set.

Ci si aspettava un incontro vissuto visceralmente dal primo all’ultimo scambio, fra due squadre toste che stanno dimostrando nel corso della stagione di meritarsi le posizioni più nobili della classifica e le aspettative non sono state deluse, nonostante l’epilogo, ovviamente, non è stato quello sperato dal popolo biancorosso che si è assiepato calorosamente sugli spalti del palazzetto per spingere le ragazze.

Comunque la Fo.Co.L muove la classifica, sebbene di un solo punto, scivolando così al terzo posto a -1 da Pro Patria Milano, ma con ancora lo scontro diretto da giocare, dopo la bella vittoria per 3-0 dell’andata, mentre dietro si avvicina leggermente proprio Crema, quarta a -4 da Legnano.

La cronaca della partita

Coach Uma parte nel primo set con Roncato-Simonetta, Mazzaro-Cavaleri, Aliberti-Fantin e Brogliato libero per fronteggiare la compagine di coach Moschetti, che inizia bene e si invola sullo 0-3, mantenendosi avanti per gran parte delle prime fasi (7-9). Legnano si ricompatta e aggredisce con Capitan Cavaleri, per poi trovare il sorpasso sfruttando il turno in battuta di Aliberti (due ace) e la sapiente regia di Roncato, che si regala un punto di seconda e manda bene a segno le attaccanti (12-9). Crema prova a rientrare in carreggiata ma Simonetta e Cavaleri segnano in tutti i modi, mentre dai 9 metri spadroneggia Mazzaro (19-14). Le ospiti ci provano ma con scarso risultato: Legnano è concreta e va ancora a punto con Mazzaro e Aliberti, fino al colpo vincente di Fantin che manda al cambio campo (25-20).

Nel secondo set prova ancora subito lo strappo iniziale Crema, avanti 2-5 grazie alle saette delle sue attaccanti, Legnano risponde andando a segno con Mazzaro, ma resta sotto (6-12). La Fo.Co.L però reagisce, Cavaleri e Aliberti guidano la rimonta (11-12) ma Crema guadagna ancora un ottimo break (12-17). Ora è Simonetta a spingere davanti, poi entra Lenna in battuta e piazza un grande ace, dopodiché Cavaleri a punto per il -3. Sono scambi combattuti, la Enercom ci crede ma sbatte ora contro il muro, ora contro le difese di Brogliato e Legnano può contrattaccare con cinismo: Roncato, due muri di Mazzaro e Simonetta, poi ancora la furia offensiva di Mazzaro, che piazza gli ultimi tre punti della frazione per il 2-0.

Il terzo set, vero crocevia della partita, è giocato punto a punto dall’inizio alla fine, con le due squadre che lottano su ogni pallone, conteso fra una Fo.Co.L che prova a prendersi l’intero tesoretto e una Crema decisa a riaprire le danze. In sostanziale equilibrio fino al 13-11, con le due squadre che si alternano in avanti, le ospiti accelerano e trovano un bel parziale (13-15), sorpassando le padrone di casa. Vantaggio ospite che si concretizza nel successivo 16-19, poi Legnano ritrova la parità (20-20) con Mazzaro e l’ace di Aliberti, e si arriva all’incandescente finale, un vero thriller. Crema si guadagna sette set point che Cavaleri&C. annullano prontamente, prolungando intensamente ai vantaggi il set ma, alla fine, Crema la spunta 28-30.

Ovviamente ora Crema ci crede di più, aggredisce ogni pallone e prova a fare la voce grossa dai primi scambi della quarta frazione, anche se di fronte ha comunque una Fo.Co.L agguerrita, che tiene botta e risponde colpo su colpo fino al 13-13. Qui le ospiti sprintano con la propensione offensiva di Marengo e trovano un importante +5 (15-20), vantaggio che mantengono invariato fino al 20-25 finale che rimanda l’epilogo al quinto set.

Nel tie-break subito avanti Crema (2-5) poi Legnano recupera, sfruttando diversi errori avversari e murando per due volte con Aliberti, poi Carcano in fast e Roncato a muro per l’8-8. Fioretti scava un piccolo gap di vantaggio per Crema (9-11), ma le ospiti devono fare i conti con Mazzaro, sua la doppietta dell’11 pari. L’Enercom trova un nuovo +2, noi rispondiamo con Simonetta, però Ravazzolo si inventa le ultime due marcature cremasche, che spengono definitivamente le luci del PalaVolley.

Il tabellino

Fo.Co.L Legnano-Enercom FIMI Crema 2-3

(25-20, 25-20, 28-30, 20-25, 12-15)

Fo.Co.L Legnano: Lenna 1, Valli (L), Carcano 2, Monni, Simonetta 17, Aliberti 15, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 7, Fantin 6, Mazzaro 18, Roncato 3, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 8 ace (14 errori in battuta), 49% in ricezione (17% perfetta), 31% in attacco, 8 muri.

Enercom FIMI Crema: Guerini Rocco (L), Giroletti (C) 13, Ravazzolo 13, Labadini (L), Abati, Bocchino, Frassi 1, Moretti, Fioretti 12, Fugazza, Marengo 17, Scuri, Bagnoli 9, Pinetti 17. Allenatore: Moschetti.

Note: 10 ace (12 errori in battuta), 41% in ricezione (15% perfetta), 33% in attacco, 18 muri.