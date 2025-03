Archiviata la sconfitta casalinga contro il Club Italia, la Fo.Co.L Legnano è pronta a tornare in campo per affrontare una nuova sfida: sabato 29 marzo le biancorosse saranno di scena sul campo della ClericiAuto Cabiate, in un match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B1.

La Focol Legnano è pronta per la trasferta di Cabiate

Le ragazze di coach Tettamanti si troveranno di fronte una formazione agguerrita che in casa sa farsi rispettare e reduce da due successi al quinto set, sintomo che la squadra di coach Reali difficilmente è team che molla l'osso. All’andata, al PalaVolley, Legnano si era imposta per 3-0, ma Cabiate ha dimostrato nel corso della stagione di saper mettere in difficoltà anche le big del girone, come Volano.

Per la Fo.Co.L, ancora in piena corsa per i playoff, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, come ci ricorda il Direttore Sportivo, Manuel Marigliano: "Cabiate è una squadra costruita con elementi di esperienza, esperta per la categoria, mi attendo una partita difficile perché la classifica non rispecchia il vero valore della squadra. Dovremo affrontarla in modo sfrontato, aggressivo, fin dal primo punto, per rifarci della sconfitta di settimana scorsa".

La preparazione della squadra

"La squadra si è preparata bene questa settimana con le classiche sedute di allenamento e con la preparazione tattica: non vediamo l'ora di mettere in campo i frutti di questo lavoro. La chiave per portare a casa il risultato è imporre fin da subito il nostro ritmo con una buona battuta e sfruttare la nostra fase break al meglio, cercando di limitare gli errori"

"Dopo una bella vittoria contro Volpiano siamo scivolati in una sconfitta contro il Club Italia però abbiamo serrato le fila e ci siamo dati l'obiettivo di provarci fino alla fine a raggiungere il terzo posto che vale i playoff: è complicato ma la mentalità è vincente ed è quella giusta e questa partita chiaramente è importantissima per realizzare gli obiettivi stagionali. Non dipende solo da noi ma dobbiamo dare il massimo per ottenerlo e provarci, ogni partita sarà una finale, ma uniti, insieme, possiamo farcela"

Fischio d’inizio sabato alle 21.00 al Palazzetto Comunale di Cabiate. Forza ragazze!