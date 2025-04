La Fo.Co.L Volley Legnano conquista una vittoria di grande valore contro la Rothoblaas Volano, imponendosi per 3-1 al PalaVolley in un match che ha messo in evidenza il carattere e la determinazione della squadra allenata da coach Tettamanti.

La Focol Legnano doma Volano

Di fronte a una formazione di alta classifica come Volano, le legnanesi hanno saputo imporsi grazie a una prestazione corale e compatta, dimostrando qualità e concentrazione in ogni fase di gioco. Dopo aver conquistato i primi due set con il punteggio di 25-19 e 25-23, Legnano ha subito il ritorno delle avversarie nel terzo parziale (21-25), per poi chiudere definitivamente la partita con un convincente 25-12 nel quarto set.

La vittoria consente a Mazzaro e compagne di avvicinarsi nuovamente alla zona playoff, riaccendendo le speranze a quattro giornate dal termine della regular season.

Il prossimo appuntamento vedrà la squadra impegnata a Trescore Balneario contro la Don Colleoni, con l'obiettivo di proseguire nel momento positivo e continuare la rincorsa ai playoff. Una vittoria che dà morale e dimostra il potenziale di una squadra in crescita, capace di esprimere un gioco efficace anche contro avversarie di spessore.

Voci Biancorosse

Marta Roncato: "Siamo state davvero bravissime a non farle rientrare quasi mai in partita, per cui continuiamo così, cerchiamo di fare il meglio per le partite che mancano. Brave a tutte perché c'è stato un grande lavoro di squadra in tutti i fondamentali"

Martina Brogliato: "È stata letta molto bene durante la settimana questa partita, avevamo voglia di giocare contro di loro perché all'andata era stata una bella battaglia, sapevamo che sarebbe stata tosta ma ci abbiamo messo del nostro e siamo contente perché contro le squadre di alta classifica facciamo molto bene e siamo soddisfatte".

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Rothoblaas Volano 3-1

(25-19, 25-23, 21-25, 25-19)

Fo.Co.L Legnano: Felappi 18, Carcano 13, Brutti, Agazzi 9, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 1, Filippini 6, Nella, Mazzaro 8, Roncato 3, Zingaro 15. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 8 ace (14 errori in battuta), 56% in ricezione (36% perfetta), 35% in attacco, 9 muri.

Rothoblaas Volano: De Val 7, Perghem, Longa, Maines, Bortolotti, Martinez Volkis 4, Giugovaz 10, Monaco, Romano, Ronz, Petruzziello 10, Bortoli 3, Ferrari 16, Deanesi. Allenatore: Ficarra. Assistente: Gualtieri.

Note: 3 ace (7 errori in battuta), 40% in ricezione (22% perfetta), 25% in attacco, 7 muri.

