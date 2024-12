Nella 11^ giornata di Serie B1, la Fo.Co.L Legnano di coach Mauro Tettamanti si prepara a sfidare la Volley Academy V&V in una partita che promette scintille per cercare la quinta vittoria consecutiva.

La Focol di Legnano cerca la quinta vittoria consecutiva

Arrivando da una striscia impressionante di quattro vittorie consecutive, la squadra di Legnano ha mostrato una crescita notevole, sia in termini di coesione di squadra che di posizionamento in classifica.

Il team di Legnano ha dimostrato una solidità e una concretezza ammirevoli, costruendo le fondamenta per una fiducia che si intensifica partita dopo partita.

L'efficace strategia di coach Tettamanti, che ha saputo amalgamare talento ed esperienza, sta portando i suoi frutti in questa fase cruciale del campionato.

La squadra avversaria

Dall'altra parte della rete, la Volley Academy V&V si presenta come una squadra giovane e dinamica, nota per le sue continue rotazioni che apportano freschezza e imprevedibilità al loro gioco. Nonostante la loro giovane età e l'ultima casella occupata in classifica, le avversarie non vanno sottovalutate, poiché hanno dimostrato in più occasioni di poter tenere testa alla squadra ospite.

Giada Agazzi, una delle giocatrici chiave di questa Fo.Co.L, ha condiviso alcune riflessioni sul percorso della squadra: "Siamo riuscite a trovare un equilibrio di squadra, sono molto contenta di ciò che stiamo facendo e del contributo che ogni mia compagna riesce a dare. Tutte e tredici siamo a disposizione della squadra in qualsiasi momento, sia dentro che fuori dal campo. Credo sia stato fondamentale nei momenti cruciali dei match, come è stato contro Volano, ma anche più in generale il sostegno delle compagne che erano fuori e la nostra tenacia nel ribaltare numerose volte le situazioni più complicate"

Piccoli obiettivi da raggiungere

"La partita di sabato rappresenta l'ultima del nostro anno - continua Agazzi -, credo sia giusto porsi tanti piccoli obbiettivi da raggiungere senza pensare alla classifica e senza porre aspettative. È doveroso concederci i meriti di quello che siamo riuscite a fare fino ad ora, affrontando la trasferta di sabato con la volontà di chiudere quest’anno in bellezza!"

La partita si preannuncia come un cruciale banco di prova per la Fo.Co.L, che cerca di consolidare ulteriormente il proprio posto classifica e di estendere la propria serie di vittorie. Con il morale alle stelle e una squadra che sembra trovare sempre più la propria identità, Legnano è pronta a dimostrare che la crescita recente è solo l'inizio di un percorso di successo in questa stagione.

Fischio d'inizio alle 18.00 di sabato 21 dicembre, diretta sul nostro canale Youtube.