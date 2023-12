La Fo.Co.L di Legnano non concretizza l'ottavo successo consecutivo in altrettante sfida giocate e lascia i 3 punti sulla strada di Trescore Balneario, contro una Don Colleoni cinica e aggressiva che ha saputo capitalizzare al meglio tutte le occasioni avute, chiudendo la pratica in tre set e condannando così Legnano alla prima sconfitta stagionale.

La Fo.Co.L, cade contro la Don Colleoni di Trescore

Le bergamasche, con questo successo, salgono al terzo posto in classifica, mentre le biancorosse di coach Turino rimangono comunque seconde, attualmente a -5 dalla capolista Concorezzo, seppur con una giornata in meno, avendo già affrontato il turno di riposo, che le brianzole devono ancora avere.

Ora subito testa alla prossima partita che vedrà Cavaleri e compagne di nuovo protagoniste in casa contro l'Igor Trecate, dopo un'assenza dal PalaVolley durata quasi un mese: fra soste e trasferte l'ultimo incontro casalingo risale all'11 novembre, il bel 3-0 su Parella Torino.

La cronaca della partita

Spinge subito Colleoni con le fast di Gallizioli e si invola sul 7-1, Legnano però ingrana con Moroni, poi Carcano e Mazzaro per il 12-12. Coach Bonetti ferma il gioco e le sue ragazze al ritorno in campo firmano subito l'allungo (15-12). Legnano prova a recuperare (18-17) ma Trescore accelera nuovamente (22-19), fino a prendersi l'1-0.

Ancora avvio prepotente di Trescore (4-1) nel secondo set ma Legnano recupera subito e si apre una fase punto a punto, con Carcano e Moroni abili nello smarcarsi imbeccate da Roncato, poi Zingaro e Aliberti (9-9). Altro break casalingo e per la Fo.Co.L arriva il cambio in diagonale (dentro Monni e Banfi sul 13-9). La Don Colleoni ci crede e non rallenta un attimo (20-12), Cavaleri, subentrata nel frattempo, prova ad accorciare, ma il gap è ampio e per le padrone di casa è un attimo chiudere sul +8.

Nella terza frazione di gioco le Coccinelle allungano sul 4-8, ma le bergamasche non vogliono concedere occasioni all'avversario per rientrare in partita e così ribaltano le sorti del set e del match (16-10). Complicato ora per Legnano colmare il divario e così arrivano i 3 punti per Milani&C.

Il tabellino della partita

Don Colleoni Trescore-Fo.Co.L Legnano 3-0

(25-21, 25-17, 25-14)

Don Colleoni Trescore: Alijaj, Busetti (L), Battistino 6, Lussana, Rossi (7), Odoli (L), Gallizioli 13, Secomandi, Pillepich, Milani (C) 1, Baldi 13, Sabbioni, Baccolo 3, Guerini. Allenatrice: Bonetti. Assistente: Bergamelli.

Note: 1 ace (2 errori in battuta), 42% in ricezione (25% perfetta), 33% in attacco, 5 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 10, Monni, Angelinetta, Moroni 11, Dall'Orso, Aliberti 5, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C) 3, Mazzaro 6, Roncato 1, Zingaro 4. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 2 ace (6 errori in battuta), 52% in ricezione (24% perfetta), 27% in attacco, 6 muri.