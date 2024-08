La finale dei playoff è sull'1 a 1

Dopo le prime due gare, la finale dei playoff di Serie A2 tra Legnan o Baseball Softball e Rovigo è sull'1-1

Finale playoff

Si deciderà a Rovigo la finale dei playoff di serie A2, che è iniziata allo stadio Peppino Colombo con una sconfitta per 10-5 e una vittoria per 7-3 delle ragazze del Legnano Baseball Softball.

In gara-1 le ospiti, che hanno dominato il Girone B prima prima di eliminare alla bella Bollate, hanno preso subito in mano la situazione, volando sul 5-0. Anita Minari e compagne hanno accorciato le distanze sbloccandosi in attacco nel terzo inning ma nel sesto hanno subito un altro break di 3-1 prima di una ripresa finale da 2-2 che non ha cambiato l'esito dell'incontro.

In gara-2 è stata tutta un'altra musica: le biancorosse si sono subito portate in vantaggio, hanno anche raddoppiato e risposto alla rimonta veneta portandosi sul 3-2 salvo poi farsi portare agli extra-inning, dove però un fantastico fuoricampo da quattro punti proprio della capitana Anita Minari ha mandato a casa Morettin, Villa e Marin Parra per la più splendida delle vittorie.

A Rovigo si ripartirà quindi dall'1-1, con gara-3 in programma sabato pomeriggio e gara-4 domenica mattina. A seguire l'eventuale bella.