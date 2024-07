La Dance academy sale sul tetto d'Italia

Le ragazze della Dance Academy di Villa Cortese sono campionesse italiane nella specialità «Modern contemporary». Ludovica Rutigliano, Beatrice Alì, Giulia Sole Russo, Carolina Bertolotti, Elis Zhang e Victoria Selmo si sono aggiudicate il titolo tricolore Under 15 Classe C nel corso della kermesse che ha avuto luogo tra l'8 e il 20 luglio all'interno della Fiera di Rimini.

E oltre al quarto posto nella categoria «Show dance» Classe Unica Open con il team composto da Beatrice Alì, Giulia Sole Russo, Carolina Bertolotti, Elis Zhang, Victoria Selmo, Alessia Monica Ruffa, Noemi Pagano, Sara Spirito e Sofia Spirito, va indubbiamente sottolineata la prova individuale della più piccola del gruppo Ludovica Rutigliano. La giovanissima portacolori della scuola diretta da Jessica Pugliese, insieme alla indispensabile collaboratrice Laura Spirito, è stata capace di ottenere il terzo posto assoluto nell'assolo «Modern contemporary» 8-12 anni Classe B.

Una medaglia di bronzo tutt'altro che banale per Ludovica, non solo perché le dà accesso diretto alla Classe A ma soprattutto perché ottenuto nonostante un infortunio che ne aveva messo a rischio la partecipazione alle finali nazionali. Ludovica, infatti, ha ballato nonostante fosse condizionata da un edema osseo:

«Nonostante i mille dubbi, le paure e l'incertezza sull'opportunità di farla gareggiare o meno, lei ha deciso di volerlo fare – spiega Jessica Pugliese - Lo ha voluto fortemente, a tal punto da guadagnarsi un terzo posto e il passaggio diretto in Classe A. Le avevo promesso che avrei fatto di tutto per portarla e per farla ballare e così è stato: mi sono attivata con fisioterapisti e specialisti e siamo andati agli italiani tanto desiderati. Poco prima di ballare le ho detto:" io ho mantenuto la mia promessa, siamo qui, ora mantieni la tua". E così è stato. Niente è impossibile se lo vuoi davvero». Un progresso costante per le atlete della Dance Academy, che sanno sempre togliersi diverse soddisfazioni nelle competizioni a cui partecipano: «La crescita di anno in anno è motivo di grande soddisfazione per me e per la mia scuola – chiosa Pugliese – Si tratta di una piccola realtà con grosse possibilità di crescita».