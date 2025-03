La Coppa resta maledetta per i Knights

Semifinale amara di Coppa Italia per i Knights Legnano che, come nell’ultima partecipazione in A2, a Bologna si sono giocati le proprie chances, prendendo contro la Gema Montecatini.

Apre le marcature Mastroianni, subito replicato da Bedin.

Il ritmo è alto e le percentuali iniziali veramente interessanti, con i Knights ancora a segno con Mastroianni e Raivio e Montecatini con D’Alessandro e Toscano per il un punteggio che corre in fretta sul 10-9.

A questo punto Legnano prova a aumentare i giri del motore e 6 punti di Raivio fanno volare i Knights sul 16-11.

Ancora Raivio firma il 21-13, anche se gli ultimi possessi sono favorevoli alla Gema che accorcia e al suono della prima sirena è sotto ma solo per 25-22.

All’inizio del secondo periodo, Montecatini continua a segnare fino al pareggio sul 27-27 e trova il primo vantaggio con Stanic sul 27-29.

Legnano pareggia subito con Quarisa da sotto, e questa suona come una sveglia, con la SAE Scientifica pronta a mettere un nuovo parziale con Scali, Gallizzi e Mastroianni per il 39-31 del 14’.

La tripla di Gallizzi porta Legnano sul 42-35, anche se Montecatini accorcia nuovamente con Toscano e Bedin per il 42-39 subito dopo la metà del quarto.

Gli ultimi minuti sono costellati da errori con i liberi di Raivio a fissare il 46-39 dell’intervallo.

A inizio ripresa la Gema entra con un piglio più aggressivo e in pochi possessi si porta sul -1 con Bedin, D’alessandro e Stanic.

Sodero si sblocca da 3 per il 49-45, ma si capisce che Stanic ha intenzioni bellicose, infatti sono suoi i punti del pareggio e del vantaggio per 49-52.

Montecatini allunga fino al +9 del 51-60, prima che Raivio e Agostini dimezzino lo svantaggio per il 56-60, con il quarto che si chiude sul 57-62.

La Gema sembra molto più tonica e, anche se Legnano forza delle palle perse, il vantaggio toscano si assesta sui 5 punti scarto.

Al -3 dei liberi di Raivio, Toscano mette la tripla del 67-73, con Legnano a raggiungere di nervi il 71-73 con i liberi di Sodero.

Ma saranno proprio i liberi a condannare i Knights che nei momenti cruciali li sbagliano, lasciando via libera a Montecatini che negli ultimi minuti allunga fino al +10 del 74-84 finale, scarto un po' troppo generoso per come è andata la partita.

Il rammarico più grande rimane non aver dato una gioia ai tanti tifosi legnanesi accorsi a Bologna, ma l’accoppiata Coppa Italia e Bologna è evidente che non porti bene ai Knights, che rimangono maledetti in questa competizione a cui hanno partecipato 5 volte, ma non sono mai riusciti a vincere.

Ora si torna al campionato con una trasferta ai limiti del proibitivo contro San Vendemiano domenica prossima.