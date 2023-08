La Coppa Campioni di softball arriva a Legnano

Torna a casa la Coppa Campioni di softball che Legnano ha ospitato già nell’edizione del 2009 dopo la vittoria del 2008.

Peppino Colombo di Legnano che ospiterà le gare dal 21 al 25.

Si apre un periodo molto intenso per i nostri colori:

“Con la nostra prima squadra di softball giocheremo i playoff di A2 in casa nostra sabato 2 settembre: gara 1 e gara 2 della semifinale ci vedranno opposti a Rovigo. Per quanto concerne il baseball in serie C abbiamo concluso in crescendo un anno difficile dove siamo ripartiti con una squadra giovane in collaborazione con i Bulls Rescaldina e abbiamo fatto degli ottimi passi avanti e l’obiettivo per l’anno prossimo è quello di fare ancora meglio, continuando a crescere. Ottime note anche dalla nostra under 18 Net Systems Legnano Bulls che il 17 settembre prenderà parte alle semifinali nazionali con un girone composto da quattro squadre: due dell’Emilia, una piemontese e noi”.