La classica del ciclismo Milano - Torino partirà da Rho

La prossima edizione della Milano – Torino si svolgerà mercoledì 15 marzo e per la prima volta nella sua lunga e gloriosa storia partirà da Rho

La Milano - Torino sognando il Giro d'Italia

Il comitato di Rho, sostenuto dal Comune, aveva chiesta a Rcs di essere sede di tappa del Giro d’Italia 2023: non è stato possibile, tutto è rimandato probabilmente all’edizione 2024, però nel frattempo la città di Rho, sede della società ciclistica Biringhello che ha fatto crescere numerosi campioni del mondo, si è assicurata la partenza della Milano – Torino.

La partenza davanti al Municipio

La partenza della gara si terrà davanti al Municipio di piazza Visconti dove i professionisti in gara sfileranno prima di partire per il capoluogo piemontese. Lo scorso anno la classica d'apertura dell'anno ciclistico era partita da Magenta. Il via era stato dato dall'ex sindaco Chiara Calati