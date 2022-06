La Castanese centra l'obiettivo: è in serie D

Giornata storica quella di ieri, domenica 19 giugno, per la Castanese Calcio. La squadra allenata da Alfio Garavaglia è stata promossa in serie D dopo un filone di partite, quelle dei playoff, dove non ha sbagliato un colpo: dalla Vogherese alla Pro Gorizia fino al match rivelatosi decisivo contro il Prevalle.

Si è avverato il sogno serie D

Il sogno è diventato realtà. Lo avevano scritto tutti, giocatori e staff della Castanese, per celebrare un'impresa storica. Al termine di una stagione stratosferica i nero verdi allenati da Alfio Garavaglia (che proprio in occasione del match più importante ha festeggiato il compleanno) hanno conquistato la promozione in Serie D.

La vittoria sul Prevalle è valsa la promozione

Giunta al secondo posto del girone A di Eccellenza ed ammessa ai playoff, la Castanese non ha più sbagliato un colpo. Vittoria con la Vogherese nel primo match "dentro o fuori", doppio successo con la Pro Gorizia nel primo turno degli spareggi nazionali e vittoria sia all'andata (1-0 a Castano Primo) sia al ritorno nella finalissima col Prevalle. È stato proprio il 3-2 rifilato ieri, domenica 19 giugno, al domicilio della squadra bresciana a sancire la promozione. Sale in Serie D, quindi, una Castanese capace di mantenere l'eccellente media di oltre due gol a partita.