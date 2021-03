La Busto Nuoto Sincro dona la coppa vinta al sindaco di Parabiago

La Busto Nuoto Sincro dona la coppa vinta agli Assoluti invernali di Riccione al sindaco di Parabiago

Ieri, giovedì 25 marzo, al campo del Rugby Parabiago si è celebrata la grande performance della Busto Nuoto Sincro agli Assoluti invernali di Riccione. La squadra di nuoto sincronizzato ha dovuto risolvere l’emergenza della chiusura della piscina dove si sono sempre allenate trovando ospitalità al campo del Rugby Parabiago. Proprio per questo il presidente della Busto Nuoto Sincro Renato Borroni ha voluto donare la coppa vinta al sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi che nell’emergenza li ha aiutati: “Ringrazio Amga Sport Legnano, Rugby Parabiago e il comune di Parabiago per l’ospitalità e la disponibilità nei nostri confronti. Vogliamo donare al sindaco la coppa vinta proprio come segno di riconoscenza”. Il sindaco Cucchi una volta ricevuta in dono la coppa ringrazia: “Per noi è un onore ospitare campionesse di questo genere, resteremo a loro disposizione fin quando servirà”.