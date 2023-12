Knights, sconfitta solo per un punto

Knights Legnano battuti da Rieti, ecco la gara.

Knights, ko ancora un punto

I Knights erano intenzionati a dare continuità ai risultati ma ad esultare sono stati invece gli avversari di Rieti. Questo il bilancio finale della partita di basket andata in scena venerdì sera con il Basket Legnano sconfitto di un solo punto. "Lo spettacolo è rivedibile, a 360 gradi, e esteticamente c’è ben poco da salvare - raccontano dalla società legnanese - I primi due quarti si concludono con lo stesso parziale, ovvero 14-18 in favore della NPC di coach Ponticiello.

Legnano fatica a fare canestro e in difesa continua ad avere i problemi che stanno mettendo in salita la strada da inizio stagione. Tutti i Knights impiegati si mettono al servizio della squadra, ma le percentuali sono al limite della sufficienza, per un primo quarto che si ferma appunto sul 14-18. Per Rieti non va meglio, ma la presenza di Cassar vicino a canestro crea più di una difficoltà alla difesa e ai lunghi dei Knights, che si caricano di falli in modo quasi sistematico. Cusenza ci mette precisione e Rieti accantona punti in modo poco evidente, ma efficace per un arido e bruttino, primo tempo che si chiude sul 28-36 Nel terzo quarto la musica cambia. Legnano segna 20 punti, concedendone solamente 13 a Rieti. Il cambio di marcia più evidente è di Nik Raivio, praticamente a bocca asciutta nei primi due quarti e bravo a riprendersi con il passare dei minuti. I padroni di casa rosicchiano punti e si presentano all’inizio del quarto periodo con una sola lunghezza di svantaggio sul 48-49, facendo pensare a 10 minuti combattuti ma con l’inerzia del match in mano. I primi possessi sembrano dire esattamente questa cosa, ma un numero piuttosto considerevole di disattenzioni, palle perse e atteggiamento difensivo rivedibile condanna i padroni di casa a giocarsi tutto nei possessi finali. Un dettaglio sicuramente importante saranno, a conti fatti, i tiri liberi: 100% per Rieti e solo 57% per Legnano. Legnano è meno precisa dalla lunetta, nonostante un numero di conclusioni quasi doppio degli avversari. Suona la sirena e Rieti vince di una lunghezza: 66-67. Una prestazione non esaltante per entrambe le squadre, che non regalano uno spot indimenticabile per questo sport. Legnano ha sicuramente da recriminare in modo maggiore, per le occasioni perse e una qualità di gioco che non prende proprio forma, nemmeno alla porte di un dicembre fitto di impegni".

L'analisi

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - NPC RIETI 66-67 (14-18, 14-18, 20-13, 18-18)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 20 (4/7, 1/6), Michael Sacchettini 16 (7/8, 0/0), Marco Planezio 9 (3/4, 1/6), Tommaso Marino 9 (0/1, 3/5), Andrea Sipala 7 (3/4, 0/2), Enrico Maria Gobbato 3 (0/0, 1/3), Alberto Fragonara 2 (1/3, 0/0), Juan Marcos Casini 0 (0/0, 0/3), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/1), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 21 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Nik Raivio 9) - Assist: 17 (Tommaso Marino 7)

NPC Rieti: Mattia Da Campo 14 (2/9, 3/7), Kevin Cusenza 12 (3/4, 2/5), Marco Bacchin 11 (2/4, 1/1), Nikola Markovic 10 (2/6, 1/4), Kurt Cassar 10 (5/6, 0/2), Leonardo Del Sole 6 (1/2, 0/0), Lorenzo Mele 2 (1/1, 0/0), Mattia Melchiorri 2 (1/1, 0/2), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0), Tomas Cavallero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 12 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Kevin Cusenza 6) - Assist: 11 (Kevin Cusenza 5)