Knights perfetti: espugnata Vicenza

Partita prefestiva per i Knights Legnano , che vanno a Vicenza ancora senza il capitano Quarisa proprio nel giorno del suo compleanno, ma portano in dote un ultimo mese di buone prestazioni che fanno ben sperare contro la squadra dell'ex Gabriele Ghirelli, particolarmente in forma in questo finale di stagione.

Infatti, Vicenza parte molto bene con Ucles e Marangoni per l'inziale 5-1 e poi con Da Campo, a pareggiare gli assalti di Raivio, Agostini e Oboe. Dopo il 9-9 Legnano trova il primo vantaggio con 2 punti di Raivio, Ucles pareggia subito e poi Vicenza prova a scappare con Da Campo e ancora Ucles sul 15-11 e poi sul 17-13 con il quarto chiuso dei liberi di Sodero per il 19-17 del 10'.

Vicenza sembra molto più aggressiva e precisa e, anche i primi minuti del secondo periodo, danno questa impressione. Con i liberi di Carr e Vanin, e con i canestri di Cucchiaro e Almansi, Vicenza allunga fino al 28-22, vanificando la buona tripla di Scali, che aveva portato Legnano al pareggio sul 22-22.

I Knights sono sempre di rincorsa e anche dopo la metà del quarto, quando riescono a tornare a -2 sul 30-28 con l'appoggio da vicino di Oboe, non sembrano poter prendere in mano definitivamente la gara. Negli ultimi tre minuti nel secondo periodo, Vicenza arriva al +6 del 36-30, Legnano recupera di nuovo fino al -2, ma ancora una squadra veneta a giocare meglio gli ultimi palloni, per una partita che a metà è sul 42-37.

Il terzo periodo è drammatico per i Knights.

Il Vicenza costruisce un parziale di 10-0, che porta il punteggio sul 52-39 grazie a Marangoni e Nwohoucha, e costringe Paolo Piazza al timeout. Il gioco da tre punti di Scali e il canestro di Oboe danno un po' di respiro a Legnano che torna al 52-46, ma Vicenza è decisamente più pimpante e con gli ultimi possessi riesce a tornare in doppia cifra di vantaggio sul 64-54 del 30', dopo aver toccato ancora un paio di volte il +12.

Nell'ultimo periodo servirebbe veramente un miracolo pasquale per poter arrivare alla vittoria, ma Cucchiaro e Carr, non illudono Legnano che possa succedere.

I loro canestri fanno ancora toccare a Vicenza il +13 del 68-55 che, con nove minuti a giocare, sembrano un monte invalicabile.

Legnano però, si mette a zona e sui propri canestri allunga anche la difesa tuttocampo che mette in reale difficoltà i veneti.

Il parziale si apre con i liberi di Gallizzi e si chiude 13 punti dopo con il tabellone che segna il 68-70, dopo i canestri di Scali, Mastroianni, Sodero e la tripla di Agostini per il parziale di 0-15 che gasa la SAE Scientifica. Ucles pareggia da sotto, ma Sodero e Scali mettono un nuovo 0-5 per il 70-75 a circa 1 minuto e 30 alla fine.

Marangoni segna il tiro da tre della speranza del 73-75, ma Raivio inizia una serie di giri in lunetta che danno i Knights un +4 che viene quasi annullato dalla tripla di Almansi. Sono i successivi del numero 30 biancorosso che regalano a Legnano una vittoria disperata per una partita che si chiude sul 76-79.

Ultima settimana di stagione regolare in arrivo, che culminerà con la partita casalinga di domenica prossima contro Ragusa alle 18.